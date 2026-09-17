Un robo que quedó registrado en cámaras de seguridad encendió la alerta de Fernando Solórzano, luego de que su hijo fuera víctima de un hurto en el barrio Cedritos, en Usaquén, Bogotá. El actor compartió un video en Instagram para mostrar cómo dos hombres habrían intervenido el vehículo mientras su hijo se tomaba un tinto cerca del lugar.

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El automóvil estaba estacionado cuando una camioneta llegó y quedó cerca con las luces de emergencia encendidas. Posteriormente, dos hombres descendieron y permanecieron alrededor del carro. Uno de ellos se puso un chaleco, mientras el otro se acercó al vehículo, una maniobra que, según la interpretación del actor, habría servido para aparentar que se trataba de una reparación mecánica.

“En cuatro minutos le roban el computador”, afirmó Solórzano, al explicar la rapidez con la que los delincuentes habrían cometido el hurto. El actor también mostró cómo uno de los sujetos manipuló la parte delantera del automóvil, abrió el capó y permaneció junto al vehículo mientras otras personas caminaban por el sector.

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Solórzano consideró que el uso del chaleco pudo contribuir a que los transeúntes no sospecharan de lo que estaba ocurriendo. Mientras mostraba las imágenes, el actor comentó: “Me imagino que es como una especie de obra de teatro”, en referencia a la manera en que los hombres habrían intentado pasar desapercibidos.

El actor también hizo un llamado a las autoridades para que revisen las cámaras disponibles en la zona. La placa de la camioneta no se distingue con claridad en el video publicado por Solórzano, especialmente cuando la imagen es ampliada. Sin embargo, el artista señaló que existen otros dispositivos que podrían ayudar a establecer la identificación del vehículo.

“Hay más cámaras, entonces hay que ir y buscar las otras cámaras y poder ubicar esa placa”, manifestó Solórzano. El actor agregó que agentes de la Policía acudieron después del hurto para hablar con su hijo, aunque pidió mayor rapidez frente a este tipo de casos.

Finalmente, Solórzano aseguró que los robos de este tipo se estarían repitiendo en Cedritos y pidió atención sobre la situación de seguridad del sector. “En esta zona de Cedritos se están repitiendo mucho, muchísimo este tipo de robos”, afirmó el actor. Las imágenes compartidas buscan aportar pistas sobre la forma en que habría ocurrido el hurto y facilitar la búsqueda de los responsables.

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