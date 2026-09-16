Un perro reaccionó de inmediato cuando un hombre intentó asaltar a su dueño con un cuchillo en el barrio Primero de Mayo, en la localidad de San Cristóbal. El hecho ocurrió el 9 de septiembre y quedó marcado por la intervención del animal.

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Según la información conocida sobre el caso, el hombre se movilizaba en una motocicleta y descendió del vehículo para abordar a su víctima. Su intención era quitarle el celular, pero la situación tomó otro rumbo cuando la mascota intervino para proteger a su dueño.

El animal se lanzó contra el asaltante al notar el peligro y terminó enfrentándose al hombre armado con el cuchillo. Su reacción permitió que el propietario tuviera una oportunidad para ponerse a salvo durante el intento de robo.

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El caso ocurrió en una zona residencial del sur de Bogotá y llamó la atención por la respuesta del perro frente a una situación de riesgo. El animal permaneció junto a su dueño en medio del incidente y actuó ante la amenaza.

#BOGOTÁ. Un verdadero héroe de cuatro patas defendió a su dueño de un asalto con cuchillo el pasado 09SEP, en el b/Primero de Mayo, loc/San Cristóbal. El valiente perrito reaccionó de inmediato para proteger a su amo cuando un individuo descendió de una motocicleta para robarle… pic.twitter.com/Dip1YzDp48 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 16, 2026

¿Cómo están las cifras de hurto de celulares en Bogotá?

El robo de teléfonos continúa siendo uno de los delitos que afectan a los habitantes de Bogotá, aunque las cifras oficiales muestran una reducción durante 2026. Entre el primero de enero y el 13 de julio, este delito bajó 9 % frente al mismo periodo de 2025, según la Secretaría Distrital de Seguridad.

El dato forma parte de las cifras de seguridad de la capital y muestra el comportamiento de uno de los delitos asociados al hurto a personas. Los celulares suelen convertirse en el objetivo de los delincuentes por tratarse de objetos de uso cotidiano y fácil transporte.

En el caso ocurrido en San Cristóbal, el teléfono era precisamente el objeto que pretendía llevarse el hombre que llegó en motocicleta. La intervención del perro impidió que el episodio avanzara como estaba previsto, aunque la información disponible no precisa si hubo capturas ni qué ocurrió con el responsable después del enfrentamiento.

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