Un intento de hurto terminó de manera inesperada en el barrio Llano Lindo de Villavicencio (Meta), donde un militar retirado reaccionó durante el atraco y uno de los presuntos responsables murió.

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Según informó Noticias RCN, el caso ocurrió hacia las 10:38 de la mañana del pasado miércoles 9 de septiembre, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron al militar retirado. Según la información entregada por las autoridades, uno de ellos descendió del vehículo y le quitó una cadena de oro.

Durante el robo también se presentó una amenaza contra la víctima. El militar retirado, quien contaba con autorización para portar un arma de fuego, reaccionó y se produjo un intercambio de disparos con el presunto delincuente.

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De acuerdo con el canal, el hombre señalado de cometer el hurto quedó herido durante el enfrentamiento y murió en el lugar. El militar retirado también resultó lesionado, aunque la Policía Metropolitana de Villavicencio indicó que su estado no revestía gravedad.

Capturan a cómplice de ladrón que murió en intento de robo en Villavicencio

Luego del hecho, los uniformados localizaron al hombre que, según la investigación inicial, conducía la motocicleta utilizada para llegar al lugar. El sospechoso fue capturado y quedó a disposición de las autoridades competentes.

En la escena también fueron recuperados la cadena de oro que había sido hurtada y el elemento utilizado durante el atraco. Ambos quedaron bajo custodia para las diligencias correspondientes dentro de la investigación.

La Policía también verificó los antecedentes de los dos hombres involucrados. El presunto ladrón que murió tenía anotaciones como indiciado por lesiones y hurto calificado correspondientes a 2022 y 2024.

El hombre capturado, por su parte, registraba una anotación como indiciado por lesiones culposas de 2019, según la información consignada en la nota de Noticias RCN.

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