Por: Caracol TV

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó en las últimas horas más detalles sobre la muerte de Juliana Ávila, joven de 20 años que había participado en la Maratón Medellín 2026, en medio de la carrera presentó problemas de salud, fue trasladada y terminó perdiendo la vida. El mandatario local sostuvo, además, que la joven presentó tres infartos y aunque fue atendida de manera oportuna no lograron salvarle la vida.

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Gutiérrez dijo ante medios de comunicación que “me da mucha tristeza una actividad tan bonita como en la que estábamos como la Maratón y la Media Maratón de Medellín, donde ella tenía ese sueño de correrla. Básicamente, fue un problema serio de salud, tuvo tres infartos, tres reanimaciones, fue bien atendida en el Hospital General de Medellín, yo estuve en contacto con su familia y lastimosamente Juliana ya no está con nosotros”.

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Maratón Medellín se pronunció sobre muerte de Juliana Ávila

Los organizadores del evento Maratón Medellín, a través de un comunicado, se pronunciaron y lamentaron la muerte de la joven: “Para la comunidad runner, hoy es un día de profunda tristeza. Nos unimos para expresar nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de una de nuestras corredoras. Durante la jornada del domingo 6 de septiembre, mientras participaba en la distancia de 21K, nuestra corredora presentó una complicación de salud. Ante esta situación, se activaron los protocolos de atención establecidos, recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad, donde, a pesar de todos los esfuerzos médicos, lamentablemente falleció”.

Agregó la compañía organizadora que, “en este momento, nuestra prioridad es acompañar a su familia y seres queridos, brindarles todo nuestro apoyo y respetar este difícil momento. Desde Maratón Medellín lamentamos profundamente la partida de una integrante de nuestra comunidad, quien hizo parte de una jornada que para miles de corredores representa pasión, esfuerzo y amor por correr. Nos unimos de corazón a su familia y a sus seres queridos. Acompañamos su dolor con respeto, solidaridad y sinceras condolencias”.

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