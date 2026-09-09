Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

Un joven de 17 años resultó herido este miércoles dentro de la institución educativa Gabriel García Márquez, ubicada en el sector La Sierra, comuna 8 de Medellín.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía, el adolescente habría ingresado al plantel por una de las tapias y, una vez dentro de las instalaciones, se ocasionó una lesión a la altura de la cabeza con un arma traumática.

(Vea también: ¿Estudiantes ya no podrán usar celulares? Así funciona la nueva medida en colegios de Bogotá)

Además, se conoció que el joven lesionado correspondía a un alumno del grado décimo, quien había sido desescolarizado y quien ingresó por una de las rejas al complejo educativo, al parecer, con el fin de intimidar al rector y a los profesores.

Lee También

Tras lo ocurrido, el dinamizador de seguridad de la institución le prestó los primeros auxilios al menor y, posteriormente, fue trasladado a la Clínica Sagrado Corazón para recibir atención médica.

“Fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. En este momento estamos en el colegio con las autoridades, verificando exactamente qué fue lo que pasó”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez.

¿Qué dice la Policía?

La Policía también informó que, momentos después del incidente, dos hombres ingresaron al establecimiento educativo, tomaron el arma y salieron del lugar. Gracias al seguimiento realizado mediante las cámaras de videovigilancia, las autoridades lograron identificar y ubicar a estos dos ciudadanos.

(Lea también: Uso de arma traumática le cuesta tres meses de sanción de la Procuraduría a agente de tránsito)

Los hombres fueron trasladados a la estación de Policía de Villa Hermosa, donde se adelantan las investigaciones para establecer qué ocurrió dentro de la institución y determinar las circunstancias en las que resultó herido el adolescente. Por ahora, las autoridades mantienen el caso en investigación.

* Pulzo.com se escribe con Z