Un intento de hurto terminó en tragedia este jueves en Nueva Marsella, localidad de Kennedy, donde un hombre de unos 36 años murió tras recibir varios impactos de bala. El caso ocurrió hacia las 10:00 de la mañana, cerca de la calle 5C con carrera 69F, y aún no se establece la identidad del fallecido.

Sigue a PULZO en Discover

Las primeras versiones apuntan a que el hombre habría llegado al sector y, mediante la intimidación con un arma de fuego, habría despojado a una persona de una cadena de oro. Después, cuando intentaba abandonar el lugar con la joya, la presunta víctima reaccionó con un arma y disparó.

Vea también: Tres hombres capturados en Galerías, Teusaquillo, tras operativo policial por robo y porte ilegal de armas en Bogotá

El hombre murió en el sitio. En la inspección, las autoridades encontraron un revólver y recuperaron la cadena de oro que habría sido objeto del hurto. Estos elementos hacen parte de las evidencias que ahora son revisadas por los investigadores.

Lee También

#BOGOTÁ. Un presunto delincuente de aproximadamente 36 años fue dado de baja tras intentar hurtar una cadena de oro con un revólver a un ciudadano en el b/Marsella, loc/Kennedy. La víctima reaccionó con su arma, neutralizó al sujeto y recuperó el elemento. En el lugar quedó el… pic.twitter.com/zgYaleq144 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 27, 2026

Habitantes del sector alertaron a las autoridades tras escuchar los disparos. Unidades de la Policía y criminalística llegaron para acordonar la zona, inspeccionar la escena y levantar el cuerpo. También comenzó la recopilación de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad.

La secuencia exacta de lo ocurrido continúa bajo investigación y deberán establecer cómo se produjo el enfrentamiento y quién efectuó los disparos. Además, tendrán que determinar si la reacción de la persona que accionó el arma puede quedar cobijada jurídicamente por la legítima defensa.

* Pulzo.com se escribe con Z