Joseph Santiago Santamaría Jiménez, el menor de 15 años que había sido reportado como desaparecido en Bogotá desde el pasado 10 de septiembre de 2026, fue localizado por la Fiscalía.
De acuerdo con información preliminar de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, se adelantan las verificaciones correspondientes para establecer las condiciones en las que se encuentra Joseph Santiago y confirmar su estado de salud.
Josephe Santiago Santamaría Jimenez, de 15 años, reportado como desaparecido desde el 10 de septiembre de 2026, fue localizado por el CTI de @FiscaliaCol, en el centro de Bogotá.Lee También
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En este momento se adelantan las verificaciones correspondientes sobre su estado de salud y se… pic.twitter.com/sCUxTF2jDG
— Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 16, 2026
Además, se avanza en la activación de las rutas de restablecimiento de derechos, con el propósito de garantizar la atención correspondiente al menor tras su localización.
El caso había llamado la atención luego de que la familia pidiera celeridad en la investigación con protestas y carteles en Bogotá, además de dar detalles de las últimas pistas que se tenían de su paradero.
Por ahora, las autoridades no han entregado detalles adicionales sobre las circunstancias en las que fue ubicado el menor ni sobre lo ocurrido durante el tiempo que permaneció desaparecido.
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