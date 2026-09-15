En medio de los incidentes viales en Bogotá, la Alcaldía Mayor de esta ciudad expidió el Decreto 348 de 2026, por el cual se ejecuta la creación de la primera Mesa Distrital de Conductores.

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Este mecanismo constituye un escenario inédito de concertación donde los actores viales tendrán injerencia directa en las determinaciones sobre infraestructura y tránsito.

En este espacio, tanto conductores como motociclistas, asociaciones y colectivos podrán dialogar y acompañar la formulación de lineamientos, planes, proyectos y estrategias vinculadas con la seguridad ciudadana.

El decreto fue celebrado con entusiasmo por el concejal de Bogotá Julián ‘Fuchi’ Forero, enfatizando la trascendencia de incluir a quienes recorren las calles, según replicó revista Semana.

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“Después de una larga batalla política y jurídica, hoy logramos que Bogotá tenga un espacio real de participación para los más de 3 millones de conductores y motociclistas que transitan por nuestra ciudad. Ahora tenemos que lograr que esta Mesa sea una herramienta efectiva para que nuestra voz sea escuchada en las decisiones de movilidad”, comentó.

La habilitación del espacio responde al mandato establecido en el artículo 239 del Acuerdo Distrital 937 de 2024, enmarcado en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura, aprobado en junio de 2024.

No obstante, la puesta en marcha de la instancia acumuló un retraso de dos años por la falta de gestión de la administración local.

Esa demora impidió que la comunidad de transportadores aportara sugerencias técnicas para optimizar la circulación dentro de la capital colombiana.

Frente a esta prolongada parálisis, cabildantes como Julián Forero, Clara Lucia Sandoval y el actual representante a la Cámara Daniel Briceño presionaron activamente para lograr su reglamentación.

La exigencia política concluyó el 31 de agosto de 2026, cuando el equipo gubernamental del alcalde Carlos Fernando Galán formalizó el Decreto Distrital 348 de 2026.

“Durante años, a los conductores y motociclistas les impusieron decisiones, restricciones y sanciones sin escucharlos. Esta Mesa tiene que servir para cambiar esa historia. Queremos participar activamente, proponer soluciones y hacer control a las decisiones que se toman en movilidad. No queremos que nos inviten únicamente para socializarnos lo que ya decidieron; queremos participar desde la construcción de las políticas”, afirmó Julián Forero.

Luego de esta consolidación normativa, el reto fundamental exige incentivar una representación nutrida de transportadores para debatir sus problemáticas cotidianas de manera institucional de ahora en adelante.

Al seguir de cerca la instalación de estas mesas ciudadanas se permite medir el impacto de las políticas públicas en la movilidad urbana contemporánea, por lo que es importante conocer cómo está conformado este nuevo espacio para la capital colombiana y los actores viales.

¿Quiénes conforman la Mesa Distrital de Conductores en Bogotá?

Según lo establecido en el Decreto Distrital 348 de 2026 emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Mesa Distrital de Conductores está estructurada por miembros institucionales de la administración, representantes elegidos del gremio de conductores e invitados de la Fuerza Pública.

Miembros institucionales (con voz y voto):

Secretario(a) Distrital de Gobierno (o su delegado/a), quien preside la Mesa.

Secretario(a) Distrital de Movilidad (o su delegado/a), a cargo de la Secretaría Técnica.

Secretario(a) Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (o su delegado/a).

Representantes de los conductores (con voz y voto):

Servicio público individual (taxis): dos (2) representantes.

Transporte de carga: dos (2) representantes.

Transporte especial: dos (2) representantes.

Conductores de motocicletas: dos (2) representantes.

Conductores de vehículos particulares: Dos (2) representantes.

Invitados permanentes (con voz pero sin voto):

Un (1) delegado de la Policía Metropolitana de Bogotá .

Un (1) delegado de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Los voceros de transporte público, especial y de carga son designados desde las instancias sectoriales de la Secretaría de Movilidad, mientras que los representantes de motociclistas y vehículos particulares se eligen mediante convocatoria pública abierta para periodos de un año.

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