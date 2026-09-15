Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para albergar uno de los eventos artísticos más relevantes del año con la inauguración del XVI Salón Nacional de Arte Joven, organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Este evento, cuyo lema es ‘De la casa al universo’, reúne a cuatro artistas seleccionados por el Programa Distrital de Estímulos: Christian Snyder Moreno Martín, Salomé Rojas, Mateo Sánchez y Francia Villabona Triana. Las obras de estos creadores se exhibirán en la Galería Santa Fe, un espacio emblemático para las artes plásticas de la capital, a partir del 17 de septiembre de 2026, desde las 5:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., según información de Idartes.

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La exposición colectiva explora temas como la memoria, la relación con el entorno y el universo desconocido, a través de propuestas basadas en archivos familiares, objetos hallados y experiencias personales. Cada artista aporta una mirada singular a la muestra: Mateo Sánchez, en ‘Adentro de mí, existió una casa’, utiliza fotografías familiares y el plano arquitectónico de la antigua casa paterna para examinar cómo el espacio físico habita en la memoria y el cuerpo; Francia Villabona Triana, con ‘Muy felices días’, compila más de 80 collages y múltiples objetos cotidianos para crear un archivo visual que transforma la vida diaria en reflexión sobre la memoria y el hallazgo a través del collage y el dibujo.

Christian Snyder Moreno Martín presenta ‘Conversaciones antárticas’, una videoinstalación y una escultura hidráulica inspiradas en su participación en la Décima Expedición Científica de Colombia a la Antártida. En esta propuesta, combina testimonios de científicas y científicos con imágenes y sonidos de glaciares, musgos y animales del continente blanco, planteando dudas sobre el cambio climático y la relación de Colombia con la Antártida. Por último, Salomé Rojas, en ‘El orden de las estrellas distribuidas al azar’, desafía los sistemas que intentan predecir el futuro mediante la astrología y los oráculos, presentando una instalación de luces y sonidos que sugieren la imposibilidad de conocer lo que vendrá y la incertidumbre del porvenir.

La programación, que se extenderá hasta el 1 de noviembre de 2026, incluye visitas guiadas realizadas por los artistas, la lectura del libro ‘Calidez en el hielo antártico’ de Christian Snyder Moreno Martín durante el evento ARTBO 2026 en Ágora Bogotá, así como actividades de interacción para que distintos públicos profundicen en los procesos creativos. Toda la información sobre fechas y horarios está disponible en la página web oficial de la Galería Santa Fe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realiza el XVI Salón Nacional de Arte Joven en Bogotá?

El XVI Salón Nacional de Arte Joven se inaugura el 17 de septiembre de 2026, entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m., en la Galería Santa Fe, ubicada en Bogotá. La exposición estará abierta al público hasta el 1 de noviembre de 2026.

¿Qué temas abordan los proyectos seleccionados para la exposición ‘De la casa al universo’?

Los proyectos exploran asuntos como la memoria familiar, la cotidianidad, la relación con la Antártida y la búsqueda de sentido a través de la astrología y los sistemas de predicción, utilizando soportes como instalaciones, collage, pintura, videoinstalación y objetos encontrados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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