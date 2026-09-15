Por: Portal Bogotá

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La protección de los derechos de los consumidores se ha convertido en una prioridad para la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, en Bogotá. En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se desarrolló recientemente una jornada de capacitación dirigida a fortalecer las competencias institucionales y brindar herramientas efectivas para la defensa de los consumidores. De acuerdo con la información de la Alcaldía, la jornada se llevó a cabo con el acompañamiento de la Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Colectivos y del Consumidor, quienes desempeñan un papel clave en la vigilancia e intervención frente a posibles vulneraciones.

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Durante el evento, se expusieron de manera detallada los marcos normativos esenciales para la acción institucional en este ámbito, entre los que se destaca la Ley 1480 de 2011, también conocida como el Estatuto del Consumidor, y el Decreto Distrital 633 de 2017. Esta normativa otorga a los alcaldes locales de Bogotá la facultad para ejercer funciones administrativas de control y vigilancia sobre la protección al consumidor en sus respectivos territorios, según el artículo 62 de la mencionada ley. De este modo, las alcaldías locales reciben la responsabilidad de encauzar sus actuaciones conforme a un marco legal específico, lo cual les permite responder de forma más cercana y efectiva a los desafíos y necesidades del territorio.

El Decreto 633 de 2017, según detalló la personería, refuerza también competencias asociadas al control de precios, pesas y medidas, así como a la vigilancia respecto al acaparamiento y especulación. En ese sentido, la Personería Delegada resaltó la importancia de que los funcionarios locales estén familiarizados y apliquen correctamente estas facultades.

En el desarrollo de la capacitación, se revisó el alcance de derechos garantizados por la ley al consumidor, como recibir productos de calidad, contar con información transparente, ser protegidos frente a publicidad engañosa, y acceder a garantías contractuales y de pago, entre otros. Estos espacios formativos contribuyen no solo al mejoramiento de la gestión pública, sino también a la protección efectiva de los derechos económicos y contractuales en el sur de Bogotá, alentando la divulgación y cumplimiento de las normas entre la ciudadanía y los funcionarios encargados de velar por ellas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los derechos que protege la Ley 1480 de 2011 para los consumidores en Bogotá?

La Ley 1480 de 2011, conocida como Estatuto del Consumidor, salvaguarda múltiples derechos fundamentales: recibir productos de calidad, obtener información clara y veraz, estar protegido contra publicidad engañosa, seguridad e indemnidad, protección contractual, derecho de retracto, reversión del pago cuando aplique y trato igualitario, de acuerdo con lo abordado durante la capacitación de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

¿Qué funciones específicas tienen las alcaldías locales de Bogotá en materia de protección al consumidor según el Decreto 633 de 2017?

El Decreto Distrital 633 de 2017 delega en los alcaldes locales la vigilancia y control administrativos sobre protección al consumidor, siguiendo la Ley 1480 de 2011. Además, complementa sus atribuciones en control de precios, pesas, medidas, acaparamiento y especulación, fortaleciendo así la respuesta institucional en el territorio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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