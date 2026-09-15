Por: El Espectador

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Una pareja de origen venezolano fue detenida en Bogotá por el delito de hurto, un caso que ha despertado la atención no solo por el agravante de robo, sino también por la presunta utilización de un menor de edad. Según la información proporcionada por la Policía Nacional, los capturados involucraron a su propio hijo, de apenas 12 años, durante la comisión del delito, lo que podría complicar su situación judicial debido a la implicación de un menor en hechos criminales.

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Los hechos se presentaron en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy. Las cámaras de seguridad permitieron registrar cómo los sujetos distraían a una de las empleadas, mientras le daban la instrucción a su hijo para que accediera a la caja registradora. El niño logró apropiarse de una suma aproximada de 1 millón de pesos colombianos en efectivo, antes de que la víctima advirtiera la situación y los enfrentara directamente.

Ante la reacción de la empleada, la pareja decidió escapar rápidamente en un taxi, pero lo hicieron dejando atrás a su hijo. La rápida intervención de las autoridades fue clave en este episodio: tras la alerta, patrullas del Centro de Atención Inmediata (CAI) cercano desplegaron un operativo que culminó con la captura de los implicados a pocos metros del sitio. El taxi empleado para huir fue inmovilizado y la pareja quedó bajo la disposición de la Fiscalía General de la Nación, para adelantar el proceso correspondiente.

El interés de las autoridades también se centró en la protección del menor de edad. Por esta razón, el niño fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de garantizar la ruta de atención integral y restablecimiento de sus derechos, ante el riesgo evidente de vulneración.

La Policía Nacional hizo un enfático llamado a rechazar la instrumentalización de menores en actividades delictivas e instó a la población a denunciar hechos que pongan en riesgo la seguridad o convivencia ciudadana, ya sea mediante la línea 123 o acercándose al CAI más próximo.

En el contexto de Kennedy, las autoridades resaltan una reducción significativa en el hurto a establecimientos comerciales, con una baja del 25 %, lo que representa 123 casos menos en comparación con el período anterior. Igualmente, informaron sobre la realización de 2.284 capturas en flagrancia por diferentes delitos en la zona, evidenciando avances en materia de seguridad local.

¿Cómo protegió el ICBF al niño involucrado en el robo de Patio Bonito?

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumió la custodia del menor de 12 años que fue utilizado por sus padres en el hurto, activando la ruta de atención integral y el restablecimiento de sus derechos, como lo exige la ley para los casos en que hay vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

¿Qué reducción de delitos destacó la Policía en la localidad de Kennedy?

De acuerdo con la Policía Nacional, en Kennedy se reportó una disminución del 25 % en hurtos a comercio, lo que equivale a 123 casos menos que en el periodo anterior. Adicionalmente, se han efectuado 2.284 capturas en flagrancia, demostrando resultados positivos en la lucha contra el crimen en esta zona de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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