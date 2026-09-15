Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa es una estrategia que enfoca sus acciones en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En un reciente incidente ocurrido en el sector de Patio Bonito, ubicado en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, una rápida reacción de la comunidad permitió que las autoridades capturaran en flagrancia a dos adultos, un hombre y una mujer, acusados de utilizar a un menor de tan solo 12 años para cometer un hurto en un establecimiento comercial, según información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ).

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De acuerdo con los videos de seguridad revisados en el sitio, los dos adultos ingresaron al comercio acompañados por el menor. Mientras los adultos distraían a la empleada, el niño habría sido instruido para acercarse a la caja registradora y sustraer una suma cercana al millón de pesos en efectivo. Una vez detectada la situación, se presentó un forcejeo dentro del local, lo que ocasionó daños materiales estimados en aproximadamente nueve millones de pesos.

Tras el intento de hurto, los adultos abandonaron precipitadamente el lugar y abordaron un taxi, dejando al menor dentro del establecimiento. Gracias a la información suministrada por la comunidad, las patrullas de la zona lograron identificar e interceptar el vehículo a pocas cuadras del negocio. Los dos capturados, ambos de nacionalidad venezolana, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de hurto. En cuanto al menor, fue remitido a la autoridad correspondiente para activar la ruta de atención integral y restablecer sus derechos.

La localidad de Kennedy ha registrado, de acuerdo con datos oficiales, una reducción del 25 % en el hurto a comercios, equivalente a 123 casos menos que el periodo anterior. Así mismo, durante el periodo se han realizado 2.284 capturas en flagrancia por diversos delitos. Estos resultados han sido divulgados por la SDSCJ a través de las redes sociales, como parte de los esfuerzos por fortalecer la seguridad y la convivencia en la ciudad.

Para enfrentar hechos como este, la autoridad invita a la ciudadanía a denunciar comportamientos delictivos a través de la Línea de Emergencias 123, destacando la importancia de la denuncia para lograr investigaciones efectivas y fortalecer la seguridad en Bogotá.

¿Cómo operaron los adultos para usar a un menor en el hurto en Kennedy según los videos de seguridad?

Los videos de seguridad, citados por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, muestran que los adultos ingresaron al establecimiento con el menor y se dedicaron a distraer a la empleada. Mientras tanto, el niño fue utilizado para sustraer el dinero de la caja registradora, dejando evidencia clara de la manera en que fue instrumentalizado para cometer el delito.

¿Qué medidas se tomaron con el menor implicado en el hurto en Bogotá?

Después de los hechos, el menor fue entregado a la autoridad competente. Según la información oficial, se activó la ruta de atención integral para restablecer sus derechos, asegurando la protección del niño frente a la situación en la que se vio involucrado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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