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La reciente intervención realizada en la escalera original de un apartamento del conjunto Altos de Santana, diseñada por el arquitecto colombo-francés Rogelio Salmona en Bogotá, ha reavivado el debate sobre la protección y el manejo adecuado del patrimonio arquitectónico en Colombia. El caso ha sido analizado profundamente por Julián Ricci, docente de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Occidente, quien enfatiza la complejidad y responsabilidad que implica modificar bienes de interés cultural.

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De acuerdo con Ricci, el patrimonio arquitectónico no se limita únicamente a las fachadas de los edificios. Los elementos interiores, como una escalera original, también forman parte integral del valor cultural y arquitectónico del inmueble. El apartamento donde se hizo la intervención está catalogado como Bien de Interés Cultural desde 2010 y, según el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, la modificación se efectuó sin la autorización correspondiente. Actualmente, se adelanta un proceso sancionatorio para revisar y determinar las acciones necesarias ante esta situación.

La normativa en estos casos es estricta. Ricci explica que, antes de intervenir cualquier bien de interés cultural, se debe hacer un levantamiento detallado de información, realizar un diagnóstico exhaustivo y consultar fuentes históricas, estéticas y cartográficas. Todo este procedimiento, que incluye la presentación formal de la propuesta ante la autoridad encargada de patrimonio, puede tardar entre dos y cinco meses dependiendo de la complejidad de la solicitud.

Además del proceso técnico-administrativo, Ricci señala que existe un reto pedagógico relevante. Los propietarios de estos bienes patrimoniales deben estar informados sobre las restricciones que implica la declaratoria, pero también sobre los beneficios asociados, como posibles ventajas frente a los impuestos prediales o a la estratificación, particularmente en ciudades como Bogotá y Cali. Esto busca incentivar la conservación y resaltar el valor social del patrimonio arquitectónico.

En palabras de Ricci, la protección del patrimonio no puede depender únicamente de las instituciones. La academia y la ciudadanía tienen una misión fundamental en la construcción de una cultura de apropiación y valoración de estos espacios. Solo así, sostiene el docente, se podrá fortalecer la efectividad institucional y garantizar que el patrimonio arquitectónico siga siendo un referente de la memoria y la identidad de las ciudades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el proceso para intervenir un bien de interés cultural en Colombia?

Según el docente Julián Ricci, para intervenir un bien de interés cultural se requiere documentar el inmueble, realizar un diagnóstico apoyado en fuentes históricas, estéticas y simbólicas, y luego presentar una propuesta formal ante las autoridades correspondientes. Este procedimiento puede tardar entre dos y cinco meses dependiendo de la complejidad y el volumen de solicitudes y no puede realizarse sin autorización oficial.

¿Qué beneficios pueden tener los propietarios de inmuebles patrimoniales en Bogotá y Cali?

De acuerdo con Ricci, las normas de Bogotá y Cali contemplan beneficios para quienes poseen inmuebles patrimoniales, como la posibilidad de acceder a condiciones favorables respecto al impuesto predial o a la estratificación. Estos incentivos buscan motivar la conservación de bienes declarados como patrimonio cultural y fomentar la apropiación y protección de la memoria arquitectónica de las ciudades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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