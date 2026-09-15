Por: Noticiero 90 minutos

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Después del terremoto ocurrido el 10 de agosto, Colombia ha presenciado una inusual recurrencia de pequeños temblores, especialmente centrados en el departamento del Chocó. Frente a esta inquietante situación, el Servicio Geológico Colombiano ofreció una explicación detallada sobre el fenómeno, que ha sido catalogado como un enjambre sísmico. Según Freddy Tovar, vocero de esa entidad, no se trata de simples réplicas del gran sismo, sino de una secuencia continua de movimientos telúricos que se mantienen activos durante un periodo prolongado.

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Tovar aclaró que un enjambre sísmico es una sucesión de movimientos que pueden variar en magnitud —tanto aumentar como disminuir— y que, a diferencia de las réplicas, no parten de un evento principal. Estudios del Servicio Geológico Colombiano revelan que, a lo largo del tiempo posterior al terremoto de agosto, los sismos no han cesado y han seguido presentándose de forma constante. Específicamente, los eventos sísmicos reportados el 14 de septiembre destacan como los de mayor intensidad dentro del enjambre, ya que ocurrieron a profundidades de entre 30 y 50 kilómetros y alcanzaron magnitudes máximas de 4.9.

De acuerdo con la información oficial, hasta la fecha mencionada se habían registrado aproximadamente 1.600 sismos en el Chocó, con magnitudes que oscilaron entre 0.6 y 4.8 y profundidades de hasta 120 kilómetros. Esta situación llamó la atención de la comunidad, que buscaba entender la diferencia entre los movimientos actuales y las réplicas habituales. El vocero del Servicio Geológico Colombiano enfatizó que las réplicas se generan únicamente después de un gran sismo y en zonas cercanas a su epicentro, además de que su magnitud disminuye con el tiempo. En contraste, el enjambre sísmico no está asociado a un solo evento y puede tener distintas profundidades y variaciones en la fuerza de los temblores.

Ante la continuidad de la actividad sísmica, el Servicio Geológico Colombiano recomendó a la ciudadanía mantener precauciones básicas. Entre las sugerencias principales están definir un punto de encuentro familiar, preparar un kit de emergencia —elementos necesarios para atender una situación imprevista— y mantenerse informado exclusivamente a través de fuentes oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se presentan tantos sismos en el Chocó según el Servicio Geológico Colombiano?

Según el Servicio Geológico Colombiano, la multiplicidad de sismos en el Chocó corresponde a un enjambre sísmico, que implica una secuencia de temblores constantes y de magnitudes variables, sin que necesariamente haya un evento principal detonante como sucede con las réplicas de un terremoto.

¿Cuál es la diferencia entre un enjambre sísmico y las réplicas de un terremoto?

Un enjambre sísmico, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, consiste en una serie de sismos recurrentes que no dependen de un evento principal, con magnitudes que pueden aumentar o disminuir y ocurrir a diferentes profundidades. Por el contrario, las réplicas son temblores secundarios que se producen tras un terremoto principal, con magnitudes decrecientes y a profundidades cercanas al evento original.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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