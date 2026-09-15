Por: El Espectador

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El alcalde de Riosucio, Chocó, Juan Moreno Mena, fue capturado junto a cinco funcionarios de su administración municipal por presuntas irregularidades en el manejo de recursos durante las elecciones legislativas más recientes. Según información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, las anomalías se relacionan con los pagos que debía realizar la alcaldía para cubrir los viáticos y el transporte de los jurados y delegados electorales. La investigación detectó irregularidades en el desembolso de estos recursos, lo que llevó a la detención de los implicados.

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La aprehensión fue ejecutada por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en colaboración con la Policía Nacional, durante un operativo en Mutatá, Antioquia. De acuerdo con la Fiscalía, el siguiente paso será presentar a los capturados ante un juez de control de garantías mediante la intervención de un fiscal de Administración Pública de la seccional Chocó. En esa audiencia, se prevé que les imputen al menos tres delitos específicos: peculado por apropiación, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado la identidad de los otros cinco funcionarios capturados, ni detalló cuál habría sido el papel exacto de cada uno en los hechos que se investigan. No obstante, este caso se suma a otras investigaciones y sanciones disciplinarias que ha enfrentado el mismo alcalde. Por hechos distintos a los recientes, en agosto pasado a Moreno Mena se le impuso un día de arresto y una multa económica debido al incumplimiento de una acción de tutela. Además, desde 2025 la Procuraduría General de la Nación le tiene abierta una investigación disciplinaria con pliego de cargos por presuntas omisiones en la atención y suministro de alimentos a personas privadas de la libertad bajo custodia preventiva en Riosucio.

La Fiscalía, como fuente principal de la información, ha enfatizado que las denuncias se centran en los procedimientos de desembolso logístico para el correcto funcionamiento de las elecciones legislativas, considerando fundamental el adecuado manejo de recursos públicos y la transparencia de los procesos electorales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué capturaron al alcalde de Riosucio y qué delitos se le imputan según la Fiscalía?

El alcalde de Riosucio, Juan Moreno Mena, fue capturado junto a otros cinco funcionarios debido a presuntas irregularidades durante las elecciones legislativas en el municipio. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los delitos que se les imputan son peculado por apropiación, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, relacionados con el manejo de recursos destinados a viáticos y transporte de jurados y delegados electorales.

¿Qué significa el delito de peculado por apropiación y cómo afecta a funcionarios públicos?

El peculado por apropiación es un delito en el que un funcionario público se apropia de bienes o recursos del Estado para beneficio propio o de terceros. En este caso, el señalamiento implica un presunto uso indebido de fondos públicos que debían destinarse a cubrir gastos electorales, comprometiendo la confianza en la gestión pública y la transparencia en procesos electorales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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