El presidente Abelardo de la Espriella anunció este martes 15 de septiembre el traslado de 120 internos señalados como cabecillas de estructuras criminales de Buenaventura y otras zonas de la región.

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El mandatario hizo el anuncio durante su visita a Buenaventura y señaló que impartió la instrucción al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, para que los privados de la libertad sean trasladados a otros establecimientos penitenciarios. El objetivo, según explicó, es evitar que continúen ejerciendo capacidad de mando sobre organizaciones delincuenciales desde las cárceles.

Según el mandatario, uno de los señalados líderes de las estructuras criminales fue capturado durante un operativo desarrollado en la ciudad, información que recibió mientras se desplazaba desde Quibdó.

“Bien motiladitos y con uniforme naranja”: así habló el presidente sobre los traslados

Al referirse a los 120 internos, De la Espriella utilizó una particular expresión para explicar las condiciones en las que, según anunció, serán trasladados.

“Bien motiladitos y con uniforme naranja”, dijo el mandatario, al señalar que los internos serán enviados a establecimientos penitenciarios donde tengan mayores restricciones para mantener comunicaciones con el exterior.

“Unos tipos que siguen siendo jefes de las cárceles, se les acabó esa vaina con el tigre, bien motiladitos, uniforme naranja, bien amarraditos, y me los voy a llevar a unas cárceles en donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que no sigan atacando al pueblo. Se acabó”, sostuvo.

Acá, ese momento:

#Noticia | “Se les acabó esa vaina con el tigre. Bien motiladitos, uniforme naranja, bien amarradito”: Desde Buenaventura, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el traslado de 120 integrantes de estructuras criminales que, según dijo, siguen ejerciendo control desde las… pic.twitter.com/8mP1Sx7idP — La FM (@lafm) September 15, 2026

La frase hace referencia a la intención del Gobierno de restringir la posibilidad de que los internos mantengan comunicaciones que les permitan, según la explicación del presidente, continuar ejerciendo control sobre organizaciones criminales desde los centros penitenciarios.

Otros medios que reportaron el anuncio señalaron que el traslado estaría dirigido a establecimientos de mayor seguridad.

El orden carcelario se restablece con hechos concretos, autoridad y determinación operativa. Para neutralizar cualquier intento de delinquir desde las prisiones y siguiendo mi instrucción, las autoridades hicieron efectivo el traslado de varios privados de la libertad desde… pic.twitter.com/3LZIickLOA — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 15, 2026

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.