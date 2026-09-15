Un sismo de magnitud 2,4 se registró este martes 15 de septiembre de 2026 en el departamento del Chocó, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Sigue a PULZO en Discover

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:54 p. m. y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 70 kilómetros. El evento fue localizado en las coordenadas 4,41° de latitud y -76,68° de longitud.

Según el reporte, el municipio más cercano al epicentro fue Sipí, Chocó, ubicado a unos 27 kilómetros. También se encontraban cerca Trujillo, en el Valle del Cauca, a 46 kilómetros, y El Dovio, también en el Valle del Cauca, a aproximadamente 51 kilómetros.

El SGC indicó que el registro fue obtenido a través de cuatro estaciones y que el estatus del evento es automático. El movimiento presentó un RMS de 0,3 segundos y un gap de 276 grados.

Lee También

Por su baja magnitud, el sismo fue considerado de intensidad reducida. El reporte del SGC no señala daños ni afectaciones asociadas al movimiento telúrico.

Este tipo de eventos son frecuentes en distintas zonas de Colombia debido a su actividad sísmica, aunque su impacto depende de factores como la magnitud, profundidad y ubicación del epicentro.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.