Un nuevo movimiento sísmico fue registrado en la madrugada de este martes 15 de septiembre en Istmina, Chocó, de acuerdo con la información publicada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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Según esa entidad, el evento ocurrió a las 3:18 a. m., hora local, y alcanzó una magnitud de 3,4. El SGC ubicó la profundidad en 40 kilómetros, por lo que se trató de un sismo de profundidad intermedia.

El organismo mantiene habilitado el sistema Sismo Sentido, mediante el cual las personas que percibieron el movimiento pueden reportar dónde lo sintieron y qué intensidad tuvo la percepción.

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Por otra parte, ese nuevo evento ocurre después de otros movimientos registrados en Istmina durante las últimas horas, aunque el boletín del SGC no establece una relación entre ellos.

Istmina registró varios movimientos en las últimas horas

La madrugada del martes comenzó con otro sismo en Istmina. A las 12:02 a. m., el SGC reportó un movimiento de magnitud 3,2 y 37 kilómetros de profundidad.

Ese evento ocurrió pocas horas después del sismo registrado a las 11:18 p. m. del lunes 14 de septiembre, también en Istmina, con magnitud 3,2 y una profundidad de 37 kilómetros.

Durante la tarde del lunes, el municipio chocoano también apareció en los reportes del SGC por varios movimientos de mayor magnitud. La actividad incluyó eventos que alcanzaron magnitudes superiores a 4, por lo que el nuevo sismo de las 3:18 a. m. se suma a una jornada con varios registros sísmicos en la zona.

¿Dónde se sintió el sismo de magnitud 3,4?

El movimiento fue reportado por ciudadanos en Armenia, Ibagué y Medellín. En la capital del Quindío, una persona confirmó que lo sintió, mientras que en Ibagué el reporte indicó que fue leve desde un piso 11.

En Medellín, otro ciudadano señaló que el sismo se sintió fuerte. También hubo un reporte de una persona que aseguró que el movimiento la despertó.

Estos testimonios corresponden a reportes ciudadanos registrados en la publicación en X del SGC, por lo que describen la percepción del temblor en distintos lugares.

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