Los varios movimientos sísmicos registrados este lunes 14 de septiembre en Chocó provocaron preocupación entre ciudadanos que aseguran haber sentido algunos de los temblores en diferentes zonas del país.

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(Vea también: Otro temblor de 4,5 sacudió a Chocó, en seguidilla de sismos este lunes; epicentro volvió a ser Istmina)

La actividad sísmica despertó especial atención porque varios movimientos se presentaron en pocas horas y algunos fueron percibidos en municipios del Valle del Cauca.

En redes sociales, algunas personas manifestaron que permanecen atentas ante la posibilidad de nuevos movimientos, mientras otras contaron cómo vivieron los sismos.

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“Esto ya no es normal. Debemos estar atentos y alerta esta noche. Un día demasiado activo”, escribió un usuario al referirse a la seguidilla de movimientos.

Otra persona preguntó si la frecuencia de los sismos podría llevar a una eventual alerta, aunque ese tipo de decisiones corresponden exclusivamente a las autoridades y no pueden determinarse a partir de comentarios publicados en redes sociales.

“He sentido cada una de las réplicas”

Entre las reacciones también aparecieron personas que aseguraron haber sentido varios de los movimientos registrados durante la jornada.

“He sentido cada una de las réplicas”, comentó otro ciudadano, reflejando la preocupación que existe entre quienes han percibido repetidamente la actividad sísmica.

Otros usuarios se preguntaron si es normal que se presenten tantos movimientos en un periodo corto después del terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

La inquietud se entiende en un contexto en el que varias regiones del país todavía recuerdan los daños ocasionados por aquel terremoto y permanecen atentas a cualquier nuevo movimiento.

Sin embargo, la cantidad de comentarios en redes sociales no permite establecer por sí sola la magnitud o el alcance de la actividad sísmica. Para conocer las características de cada movimiento es necesario acudir a los reportes del Servicio Geológico Colombiano.

Temblor también se sintió en Buga

Uno de los testimonios llegó desde Buga, Valle del Cauca, donde una persona relató que sintió el movimiento mientras se encontraba dentro de un vehículo.

“Lo sentí en el carro. Se movió alrededor de unos cuatro o cinco segundos de lado a lado estando estacionado, pero incluso creí que era alguna sensación mía. No fue demasiado fuerte honestamente”, contó.

El testimonio muestra que los movimientos fueron percibidos en lugares diferentes al departamento donde se ubicó el epicentro.

El SGC reportó durante la tarde un nuevo sismo de magnitud 4,5 con epicentro en Istmina y una profundidad de 49 kilómetros, registrado a las 5:39 p. m.

Ese movimiento se sumó a otros registrados durante la jornada y mantuvo la atención de los ciudadanos sobre la actividad sísmica en la zona.

Acá, algunas de las reacciones:

Buga, Valle. Lo sentí en el carro. Se movió alrededor de unos cuatro o cinco segundos de lado a lado estando estacionado pero incluso creí que era alguna sensación mía. No fue demasiado fuerte honestamente. — Antoni Doroteo (@antoni_doroteo) September 14, 2026

Entiendo que es natural que siga pasando luego de un terremoto, pero tantas replicas en tan corto tiempo? — katherine🤍 (@nohamirame) September 14, 2026

Supongo que si este enjambre supera los 5 y sigue ahí ya tienen que declarar la alerta naranja o roja — jefferson (@jeffersona4mv) September 14, 2026

Esto ya no es normal debemos estar atento y alerta esta noche un día demasiado activo pic.twitter.com/HKUulamq09 — © 8A⚕️ (@cesarochoaS) September 14, 2026

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