La actividad sísmica continúa este lunes 14 de septiembre en Chocó. El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo temblor de magnitud 4,5, cuyo epicentro volvió a ubicarse en el municipio de Istmina.

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Según el boletín actualizado del SGC, el movimiento ocurrió a las 5:39 p. m. y tuvo una profundidad de 49 kilómetros.

Este nuevo evento se suma a los varios movimientos sísmicos registrados durante la jornada en esa zona del país y que también fueron sentidos en otros departamentos.

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El SGC habilitó su plataforma Sismo Sentido para que los ciudadanos que percibieron el movimiento puedan reportarlo y contribuir a establecer las zonas en las que fue sentido.

Istmina vuelve a ser epicentro de un movimiento

El nuevo temblor tiene como epicentro nuevamente a Istmina, municipio del departamento del Chocó que ha concentrado buena parte de la actividad sísmica reportada durante las últimas horas.

Durante la tarde también se registraron otros tres movimientos con pocos minutos de diferencia, según los reportes conocidos inicialmente.

La situación provocó evacuaciones preventivas en algunas edificaciones de Istmina, mientras organismos de seguridad adelantaron verificaciones para establecer si había daños en las estructuras.

En Cali también se sintieron algunos de los movimientos. Varias edificaciones fueron evacuadas preventivamente ante la percepción de los temblores, incluida una construcción de cinco pisos donde funciona Caracol Radio.

Hasta los primeros reportes conocidos no se habían informado afectaciones graves relacionadas con los movimientos de este lunes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.