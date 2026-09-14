“Todo el mundo está en la calle”. La frase resume el momento de tensión que se vivió este lunes 14 de septiembre en algunas zonas de Cali, después de que tres sismos registrados en Chocó fueran sentidos con fuerza en la capital del Valle del Cauca.

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(Vea también: “Empezaron a correr”: pánico en Chocó y Valle por 3 sismos en 6 minutos; evacuaron varios edificios)

Videos que circulan en redes sociales muestran cómo ciudadanos abandonaron diferentes edificaciones y permanecieron en las calles mientras pasaba el movimiento y se verificaba la situación.

Las imágenes evidencian la preocupación que desataron los temblores, especialmente en una ciudad que todavía tiene presente el terremoto registrado el pasado 10 de agosto y las afectaciones que dejó en diferentes construcciones.

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En uno de los registros se observa a varias personas reunidas en el exterior de una edificación, mientras otras salen del inmueble como medida preventiva.

La escena refleja la reacción inmediata de los ciudadanos ante los movimientos telúricos y el temor de permanecer dentro de las construcciones mientras continuaban las réplicas o nuevos movimientos.

Estas son las imágenes:

🚨🇨🇴 Tres sismos sacudieron el Chocó este lunes Tres sismos de magnitudes 4,9, 4,1 y 4,4 se registraron con pocos minutos de diferencia en Istmina, Chocó. Los movimientos fueron sentidos en varias zonas del país, incluida Cali. En la capital del Valle del Cauca, algunos… pic.twitter.com/CjalvSqr6T — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 14, 2026

Tres sismos se registraron en pocos minutos

Los momentos de tensión ocurrieron después de que se registraran tres movimientos sísmicos con epicentro en Istmina, Chocó.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los sismos tuvieron magnitudes de 4,9, 4,1 y 4,4, y se produjeron con pocos minutos de diferencia durante la tarde de este lunes.

Los movimientos fueron sentidos en diferentes zonas del país, entre ellas Cali, donde varias edificaciones fueron evacuadas preventivamente.

El reporte desde Chocó también señaló que las personas salieron de algunas construcciones después de sentir los movimientos, mientras los organismos de seguridad adelantaban verificaciones para establecer si se habían producido daños.

Hasta el momento de los primeros reportes no se conocían afectaciones graves asociadas con estos tres movimientos.

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