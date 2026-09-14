La destitución de Ricardo Valencia como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sorprendió a propios y extraños a menos de un mes de su llegada al cargo.

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El funcionario asumió ese puesto el pasado 19 de agosto y, de acuerdo con la información que se replicó en Blu Radio, no hay una causa que se conozca para que el presidente Abelardo de la Espriella lo declarara “insubsistente”.

Lo cierto es que esto causa un sacudón importante dentro del Gobierno Nacional, que de esta manera completa tres salidas de figuras claves que no llegaron ni siquiera a las cuatro semanas en la administración.

La primera salida fue la de Carolina Gómez en las comunicaciones del mandatario, pues el pasado 31 de agosto indicó que fue ella quien tomó la determinación de no quedarse en el puesto.

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“Decliné”, contó sin ofrecer mayores detalles sobre las razones para esa inesperada medida de alejarse de la vocería presidencial, apenas tres semanas después de que arrancó el actual mandato.

Cabe remarcar que ella afirmó que de la Espriella le habría planteado otra propuesta que consideró más interesante, pero por ahora no reveló pormenores y advirtió que no quiere provocar nuevos rumores sobre el tema.

El caso no solo no pasó desapercibido sino que se le sumó otro golpe dentro de los funcionarios claves dentro del Gobierno, luego de la renuncia de uno de los nombres con peso dentro del gabinete.

La salida de Viviane Morales como Ministra de Educación el pasado miércoles 2 de septiembre de 2026 se convirtió en otra de las bajas que, en apenas pocos días, marcaron una nueva sorpresa.

La exfiscal dejó el cargo con apenas tres semanas después de que comenzó sus labores en uno de los sectores en el que la sociedad tiene puesta la lupa, aunque las razones fueron diferentes a las de Gómez.

Lejos de cualquier tipo de interés por apuntarle a un camino laboral diferente, este caso tuvo un delicado asunto personal que poco después quedó sobre la mesa para la opinión pública.

Morales destapó la enfermedad de su hija, una dolorosa complicación que desembocó en una renuncia para darle paso a Ilva Myriam Hoyos de manera oficial el lunes 7 de septiembre de 2026 en el Ministerio de Educación.

Caso diferente se presenta ahora con Ricardo Valencia, cuya realidad pone al Gobierno De la Espriella en una inesperada realidad por los movimientos tan tempranos, ya que no duraron ni un mes en cargos que son de suma relevancia para el país.

¿Quién es Ricardo Valencia?

Ricardo Valencia Ramírez es un economista colombiano que lideró el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en el comienzo de la administración presidencial de 2026.

Nacido en la ciudad de Cali en el año 1976, cursó sus estudios profesionales en Economía en la Pontificia Universidad Javeriana.

Su trayectoria laboral abarca más de dos décadas de experiencia combinada en los sectores público, privado, académico y de consultoría independiente.

Durante su recorrido institucional, Ricardo Valencia se desempeñó como subdirector técnico de la entidad estadística acompañando de cerca la gestión de Juan Daniel Oviedo.

En esa etapa previa, asumió la gerencia estratégica de la cadena de valor estadística, liderando operativos de campo y procesamiento de datos.

Asimismo, ejerció el cargo de director ejecutivo de Algebra Labs, firma dedicada a la gobernanza y aprovechamiento analítico de información estratégica.

En el sector privado desempeñó la dirección ejecutiva de Compromiso Empresarial para el Reciclaje, impulsando proyectos de sostenibilidad e iniciativas ambientales.

Igualmente, ocupó roles de asesoría económica en Confecámaras y ejerció la docencia universitaria en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.

Posteriormente, retornó a la dirección general del organismo técnico para encabezar la modernización metodológica e institucional del sistema estadístico nacional, pero pronto salió de la dirección.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.