Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella ha causado controversia recientemente tras dos anuncios clave: la intención de implementar un plan piloto de aspersión sobre cultivos de uso ilícito y la posibilidad de presencia de la fuerza pública en universidades públicas del país. El Ministerio de Justicia, dirigido por Iván Cancino, aclaró la postura oficial frente a estos temas por medio de comunicados, en los que enfatizó la necesidad de actuar en el marco de la ley y proteger los derechos fundamentales sin debilitar la capacidad estatal de intervención.

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En primer lugar, el Ministerio defendió la importancia de la autonomía universitaria, considerada como una garantía constitucional. Sin embargo, recalcó que esta autonomía no puede traducirse en escenarios exentos de la ley o fuera del alcance de las autoridades. Citando el comunicado, se destacó que "frente a manifestaciones pacíficas deben privilegiarse el diálogo, la mediación y las herramientas institucionales previstas para garantizar el ejercicio de los derechos". No obstante, también subrayó que en situaciones de violencia, flagrancia, peligro para la vida o daños graves a bienes, las autoridades tienen la facultad de actuar de acuerdo con lo que el marco jurídico permite.

Adicionalmente, la cartera de justicia insistió en que la universidad no debe ser un límite para que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales, como las relacionadas con la protección, seguridad y el orden público. De acuerdo con el Ministerio, es fundamental mantener la garantía de la autonomía sin sacrificar la intervención estatal cuando se presenta una alteración del orden.

Por otra parte, el Ministerio también se refirió a la polémica de la aspersión aérea con glufosinato de amonio sobre cultivos de uso ilícito, aclarando que este proceso se encuentra apenas en una fase de exploración. En el comunicado, se afirma que la aspersión no debe interpretarse como una amenaza, pues el verdadero peligro radica en que los cultivos ilícitos permanezcan bajo el control de estructuras armadas. Según la cartera, el Estado necesita todas las herramientas legales y constitucionales para combatir el narcotráfico, y renunciar a alguna de ellas solo fortalecería a quienes lideran economías ilegales. La posición oficial señala que la aspersión, siempre y cuando esté regulada y supervisada, debe verse como una herramienta para enfrentar esta problemática y no como una amenaza para la sociedad.

¿Qué implicaciones tiene la presencia de fuerza pública en universidades públicas en Colombia?

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la presencia de la fuerza pública en universidades públicas solo debe considerarse en situaciones donde haya violencia, peligro para la vida o daños graves a bienes. La autoridad enfatiza que la intervención debe ser la última opción, privilegiando siempre el diálogo y la mediación en el contexto de manifestaciones pacíficas.

¿Cómo se justifica la aspersión aérea sobre cultivos ilícitos según el Ministerio de Justicia?

El Ministerio de Justicia argumenta que la aspersión aérea, actualmente en etapa de exploración, representa una herramienta del Estado para proteger a las comunidades y combatir el financiamiento de estructuras criminales. Destaca que la amenaza real es el narcotráfico, no la aspersión en sí, la cual debe estar debidamente regulada y controlada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.