Por: El Espectador

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El actual canciller de Colombia, Omar Bula, compareció ante la Comisión Segunda del Senado para exponer las necesidades presupuestales del Ministerio de Relaciones Exteriores en el presupuesto general de 2027. Durante su intervención, Bula se refirió de manera enfática al modelo de pasaportes que fue instaurado en el gobierno anterior, liderado por Gustavo Petro, señalando que persisten todavía dudas sustanciales sobre el funcionamiento y la viabilidad de este esquema. En sus palabras, existe una "incertidumbre jurídica y operativa sobre la continuidad del modelo", dejando entrever una falta de claridad en el rumbo que tomará este proceso.

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De acuerdo con lo expuesto por el canciller, el modelo actual de pasaportes tiene consecuencias económicas no calculadas de manera integral. Estas afectan, por ejemplo, al Fondo Rotario del Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad responsable de manejar el presupuesto de la Cancillería. Bula explicó que la proyección de una reducción de tarifas no estuvo acompañada de estudios actualizados de costos, lo que, además, provocó un rezago en la actualización frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). A pesar de lo anunciado por el gobierno anterior, hasta ahora "no se demostró la reducción de costos operativos", remarcó el funcionario.

Dichas observaciones coinciden con las advertencias previas hechas por organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría. Según informó esa cartera, la Contraloría había alertado sobre la "falta de claridad en los costos, riesgos con el dinero y retrasos que podrían afectar la producción y entrega de los pasaportes, así como el buen uso de los recursos públicos". Por su parte, la Procuraduría interpuso una demanda para anular el convenio internacional que entregaba la fabricación de pasaportes a la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, citando presuntas irregularidades.

La discusión retomó fuerza recientemente cuando el Tribunal Administrativo de Bogotá suspendió el esquema actual; a raíz de esta decisión, la Imprenta Nacional detuvo el envío de miles de libretas, mientras que la Casa da Moeda ya había alistado un lote de 190.000 libretas para septiembre. En respuesta, la Cancillería pidió aclaraciones sobre el fallo para definir cómo garantizar, sin interrupciones, la expedición de pasaportes. Por ahora, el Ministerio anticipa que cambiar el modelo requeriría al menos tres meses de trámites, lo que incluso podría implicar la declaración de una nueva urgencia manifiesta para asegurar la entrega de este documento a los ciudadanos.

¿Por qué hay incertidumbre sobre el modelo de pasaportes en Colombia?

La incertidumbre se debe a cuestionamientos jurídicos y operativos sobre la continuidad del modelo instaurado durante el gobierno anterior. Según el canciller Omar Bula, además de dudas en su sustentación financiera, existen advertencias de la Contraloría sobre riesgos en costos y posibles retrasos, así como demandas de la Procuraduría relacionadas con el convenio internacional para la fabricación.

¿Qué es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y cómo afecta a las tarifas de pasaportes?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador que mide la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el modelo de pasaportes ha tenido rezago en la actualización de tarifas respecto al IPC, lo que implica tarifas que no se ajustan adecuadamente a la inflación ni a los costos reales asociados al servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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