Abelardo de la Espriella tuvo una nueva baja en su Gobierno, luego de declarar insubsistente a Ricardo Valencia Ramírez, director del Dane.

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Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.