Por: El Espectador

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El Atlántico vive uno de los episodios más tensos por la tenencia de tierras, con la disputa de más de 1.000 hectáreas entre Barranquilla y Puerto Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella intervino directamente en el conflicto, posicionándose del lado de la capital del departamento y señalando a la estructura política dirigida por Euclides Torres de tratar de incidir en un proceso que ahora deberá ser definido por el Congreso de la República.

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De acuerdo con declaraciones del mandatario, el corredor universitario y Villa Campestre fueron reafirmados como territorios pertenecientes a Barranquilla. De la Espriella celebró que esta área estratégica, donde se concentran importantes dinámicas económicas y educativas, pase oficialmente a manos de la ciudad. Según indicó, la definición de los límites se apoyó en un proceso liderado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que realizó su labor técnico-científica tomando en cuenta elementos históricos, cartográficos, geográficos, demográficos, sociales, administrativos y territoriales.

La decisión, no obstante, no está plenamente definida. El presidente subrayó que corresponde ahora al Congreso ratificar esta delimitación territorial. Aun así, advirtió sobre posibles intentos de influir sobre los congresistas por parte de la estructura política de los Torres, especialmente fuerte en Puerto Colombia. El interés de este grupo radica principalmente en el valor estratégico y económico de la zona. Parte de este bloque político, encabezado por el contratista Euclides Torres, tuvo cercanía con el gobierno anterior, encabezado por Gustavo Petro. Miembros del Congreso, como Pedro Flórez del Pacto Histórico, pertenecen a esta estructura, según las declaraciones recogidas.

El área en disputa, ubicada en el norte del Atlántico, tiene una relevancia particular: allí se encuentran la Universidad del Atlántico, la Universidad del Norte y la Sergio Arboleda, así como numerosos servicios educativos, comerciales, residenciales y de salud. El IGAC avaló que más de 1.000 hectáreas, de una disputa que se extiende hasta casi 1.500, pertenecen a Barranquilla e incluyen importantes activos como centros comerciales, colegios, clínicas, hoteles y proyectos residenciales como Villa Campestre y Ciudad Mallorquín. El presidente enfatizó la importancia de que el interés público prime sobre intereses sectoriales o privados en este tipo de disputas, invocando el mandato constitucional y legal. La definición de límites territoriales, en este contexto, trasciende lo geográfico y se inscribe en el debate sobre el poder político, los intereses económicos y la autonomía de las instituciones en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Barranquilla y Puerto Colombia disputan las tierras de Villa Campestre y el corredor universitario?

Barranquilla y Puerto Colombia se enfrentan por tierras situadas en el norte del Atlántico debido a la alta relevancia económica, educativa y de desarrollo inmobiliario que tiene el sector. La zona comprende universidades, centros comerciales, proyectos residenciales y otros servicios que la convierten en una de las áreas de mayor proyección en la región. Según información del IGAC, más de 1.000 hectáreas fueron avaladas como parte de Barranquilla, lo que agrega un elemento político y de desarrollo urbano al conflicto.

¿Qué papel juega el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en la delimitación territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia?

El IGAC, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, desempeñó una función técnica y científica crucial en la delimitación territorial. Según declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, este organismo utilizó criterios históricos, cartográficos, geográficos, demográficos, sociales y administrativos para trazar los límites precisos, lo que permitió establecer oficialmente qué tierras corresponden a Barranquilla en esta disputa.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.