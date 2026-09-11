Por: El Espectador

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Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido como “Negro Ober”, enfrenta nuevos cargos en su historial delictivo. El pasado 11 de septiembre fue imputado por concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada, según informaron las autoridades pertinentes. Aunque “Negro Ober” ha estado bajo custodia desde hace cinco años y ha pasado por al menos tres traslados de centro penitenciario, su influencia criminal no se ha detenido ni en el interior de las cárceles donde ha estado recluido. Martínez Gutiérrez es reconocido por su liderazgo en la estructura criminal “Los Rastrojos Costeños”, banda que, de acuerdo con información oficial, tiene una fuerte presencia en actividades de extorsión y narcotráfico en el departamento del Atlántico.

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La captura de “Negro Ober” se produjo en octubre de 2021 gracias a un operativo del Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla realizado en Melgar, Tolima. Para entonces, el proceso contaba con gran expectativa pública, pues las autoridades ofrecían hasta cien millones de pesos colombianos (COP 100 millones) por cualquier información útil que permitiera su ubicación y posterior detención. Esta recompensa refleja la preocupación estatal por los delitos que se le atribuyen y la magnitud de la organización que lideraba.

Pese a encontrarse privado de la libertad, la actividad criminal de “Negro Ober” ha continuado siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades. Un ejemplo reciente ocurrió el 13 de enero de 2023, cuando se efectuó un allanamiento en la celda número 54 del pabellón ocho de la cárcel La Picota, lugar donde estaba confinado en ese momento. Esta acción se desencadenó luego de que circulara un video en el que el cabecilla intimidaba a comerciantes en Barranquilla, presionándolos para que pagaran extorsiones a través de amenazas emitidas desde la cárcel. Las autoridades confirmaron que, al igual que cuando se encontraba en libertad, “Negro Ober” habría dado órdenes para hostigar y atacar a una empresa de servicios públicos, lo que evidencia su capacidad para seguir delinquiendo incluso bajo detención.

¿Quién es Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias “Negro Ober”, y cuál es su vínculo con “Los Rastrojos Costeños”?

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido como “Negro Ober”, es señalado como el principal líder de la banda criminal “Los Rastrojos Costeños”. De acuerdo con lo documentado por las autoridades, esta organización criminal está implicada en delitos de extorsión y narcotráfico, principalmente en el departamento del Atlántico.

¿Cómo lograba “Negro Ober” mantener el control criminal desde la cárcel en el Atlántico?

Según reportes oficiales, pese a la privación de su libertad y continuos traslados entre cárceles, “Negro Ober” habría seguido coordinando actividades extorsivas, intimidando a comerciantes y ordenando ataques, recurriendo a videos y comunicaciones para dirigir operaciones ilegales desde el interior de la prisión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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