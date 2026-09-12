Alejandro Eder tenía previsto llegar a su oficina en Nueva York durante la mañana del 11 de septiembre de 2001. El lugar de trabajo estaba ubicado frente a las Torres Gemelas y aquel día una demora de apenas cinco minutos cambió por completo sus planes.

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Según recogió El Tiempo, el actual alcalde de Cali trabajaba entonces para Deutsche Bank y tenía programado estar en su oficina alrededor de las 9:00 de la mañana. Sin embargo, salió tarde de su vivienda y ese pequeño retraso hizo que no estuviera en el edificio cuando comenzaron los atentados.

Eder ha contado en distintas ocasiones que se encontraba camino a su lugar de trabajo cuando ocurrieron los ataques. La oficina estaba ubicada al otro lado de la calle de las Torres Gemelas, por lo que su rutina habitual lo habría situado muy cerca del World Trade Center en el momento de los hechos.

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La jornada que comenzó como un día laboral terminó convirtiéndose en una experiencia que marcó su vida. Eder logró ponerse en contacto con sus familiares y posteriormente fue testigo de la magnitud de la tragedia en Nueva York. Años después recordó que aquel episodio cambió su manera de ver su futuro.

El cambio que tomó Eder después del 11 de septiembre

Dos días después de los atentados, Eder tomó una decisión que también marcaría su trayectoria: dejó su trabajo en Deutsche Bank y posteriormente regresó a Colombia, después de haber vivido durante 18 años fuera del país. Según ha relatado, la experiencia en Nueva York influyó en su decisión de orientar su vida hacia el trabajo relacionado con la paz.

Su regreso a Colombia abrió una etapa distinta en su carrera. Eder terminó vinculándose a procesos relacionados con la búsqueda de la paz y, con el paso de los años, llegó a ocupar diferentes cargos antes de convertirse en alcalde de Cali.

La historia del 11 de septiembre volvió a tomar relevancia este año, cuando se cumplen 25 años de los atentados contra Estados Unidos. En ese contexto, Eder ha recordado cómo una demora de solo unos minutos modificó lo que debía ser una jornada normal de trabajo.

Su caso hace parte de las historias personales que quedaron ligadas a aquella fecha: personas que tenían previsto estar cerca del World Trade Center, pero que por distintas circunstancias no llegaron al lugar en el momento de los ataques.

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