Por: El Espectador

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El viernes 11 de septiembre, a las 11:42 de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 4.5 y a una profundidad de 41 kilómetros, cuyo epicentro fue el municipio de Istmina, Chocó. Según la plataforma oficial del SGC, hubo reportes de este movimiento telúrico en múltiples ciudades, entre ellas Quibdó, Cali, Buenaventura, Armenia, Pereira y Manizales, así como en numerosos municipios de departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. Muchas de estas regiones todavía resienten las consecuencias del terremoto de magnitud 7.4 que afectó al occidente del país hace tan solo un mes.

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Respecto a medidas de emergencia, aunque las autoridades locales y departamentales no se han pronunciado oficialmente, se sabe que en Cali se evacuaron decenas de edificios por precaución; medios locales informaron que, posteriormente, las personas comenzaron a regresar a las edificaciones en la capital del Valle del Cauca.

El jueves 10 de septiembre, justo al cumplirse un mes del fuerte terremoto con epicentro en San José del Palmar (Chocó), se conoció que este evento ha dejado hasta la fecha 331 víctimas mortales, 4.505 heridos y 111 personas desaparecidas, información recogida en el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El SGC también informó que, durante ese mes, se registraron más de 300 réplicas asociadas al terremoto del 10 de agosto, varias de ellas con profundidades superiores a los 70 kilómetros. Antes del movimiento sísmico de este viernes, se habían sentido dos réplicas fuertes con magnitudes de 4,2 y 4,8; la de hoy se suma como la tercera réplica superior a magnitud 4 desde entonces.

Colombia es un país sísmicamente activo debido a la interacción de varias placas tectónicas: la de Nazca, Sudamérica y Caribe. El SGC explica que la mayoría de la actividad sísmica se concentra en la zona del Pacífico, producto de la subducción —es decir, el desplazamiento de una placa debajo de otra—, especialmente de la de Nazca bajo la Sudamericana. Además, destaca el llamado ‘Nido Sísmico de Bucaramanga’, una región cerca de Los Santos, donde automáticamente ocurre alrededor del 60 % de los sismos del país. Según la entidad, solo existen tres regiones similares en el mundo: Bucaramanga, Vrancea (Rumania) y Hindu-Kush (Afganistán). En promedio, Colombia experimenta hasta 2.500 sismos al mes y, durante tres décadas de monitoreo por parte de la Red Sismológica Nacional, se han registrado casi 300.000 eventos sísmicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la causa principal de los frecuentes sismos en Colombia?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la principal causa está en la interacción de distintas placas tectónicas (Nazca, Sudamérica y Caribe) cuyo choque y subducción provoca la mayoría de los temblores, especialmente en la zona del Pacífico y en regiones como el Nido Sísmico de Bucaramanga.

¿Qué significa subducción y cómo afecta a Colombia?

El término 'subducción' se refiere al proceso por el cual una placa tectónica se desliza por debajo de otra. En Colombia, la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana en la costa Pacífica es una de las principales responsables de la alta actividad sísmica en esa región y está asociada a la formación de la fosa submarina y la cadena volcánica de los Andes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.