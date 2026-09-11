Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un insólito episodio se vivió en el Concejo Municipal de Cajamarca durante la discusión en torno a la prórroga del Proyecto de Acuerdo No. 15 de 2026, el cual está ligado al proceso para que Cajamarca se acoja a la Ley 550, una normativa importante para la gestión administrativa del municipio. La atención de la sesión se desvió inesperadamente hacia un asunto médico cuando fue leída la excusa de uno de los concejales ausentes, respaldada por un polémico certificado expedido por una entidad de salud local.

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El documento en cuestión, atribuido a un concejal hombre de apenas 23 años, causó desconcierto y debates entre los integrantes del cabildo. Según denunció Hernán Celi, cabildante presente en la sala, el certificado contenía la afirmación de que el joven concejal había pasado por un "parto exitoso con desarrollo normal y aumento de sangrado posterior", situación que a todas luces no correspondía con la realidad del paciente ni con la naturaleza de su excusa para faltar a la sesión.

Celi expuso de manera enfática su inconformidad: “Esto es una falta de respeto a la corporación. Esto es una falta de respeto para nosotros”, expresó ante los demás miembros, elevando la voz de alerta sobre la gravedad del error y solicitando que la mesa directiva esclareciera el incidente. Su intervención buscaba, además de exigir una explicación, cuidar la imagen y el respeto institucional del Concejo.

No obstante, las explicaciones de los hechos entregadas durante la misma emisión señalaron que el joven concejal había asistido originalmente a un centro hospitalario en busca de atención por un dolor de cabeza o migraña, diagnóstico que nada tenía que ver con el insólito contenido finalmente consignado. El episodio se debió, de acuerdo con lo informado, a una equivocación en el diligenciamiento del certificado médico por parte de la entidad de salud encargada.

Este hecho, que circuló entre comentarios y asombro de los cabildantes, se presentó en el contexto de momentos clave para el municipio, en medio de las discusiones para la eventual adhesión de Cajamarca a la Ley 550. La situación no solo puso sobre la mesa la necesidad de mayor rigor en el manejo de documentos oficiales, sino también el impacto de errores administrativos en escenarios políticos delicados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió con el certificado médico falso presentado en el concejo de Cajamarca?

El certificado médico, presentado como excusa para la inasistencia de un concejal del municipio de Cajamarca, generó sorpresa cuando se reveló que registraba erróneamente un diagnóstico de "parto exitoso con desarrollo normal y aumento de sangrado posterior" en un paciente hombre. Las autoridades del concejo aclararon que se trató de un error de la entidad de salud, ya que el concejal buscaba atención por migraña, no por eventos obstétricos.

¿Por qué es polémica la Ley 550 en Cajamarca y cuál es el contexto?

La Ley 550, mencionada en la sesión del concejo, es relevante porque define procesos administrativos clave para Cajamarca en materia de gestión fiscal y financiera. El debate sobre la prórroga del Proyecto de Acuerdo No. 15 de 2026 mantiene la atención del ámbito político local, intensificando la vigilancia sobre procedimientos como la justificación de inasistencias y la presentación de documentos oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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