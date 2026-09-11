Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un asadero de pollo en el centro de Ibagué fue clausurado de manera temporal después de que autoridades sanitarias detectaron múltiples irregularidades durante una inspección. La decisión fue tomada tras identificar falencias graves en el manejo y almacenamiento de los alimentos, condiciones que ponían en riesgo la salud de los consumidores y que evidenciaron incumplimiento de normas establecidas para la manipulación de productos alimenticios, según señalaron los funcionarios encargados del control.

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Uno de los principales hallazgos fue la mezcla inadecuada de alimentos crudos y cocidos, así como el contacto directo entre distintos tipos de productos. Esta situación representa un riesgo significativo, pues facilita la contaminación cruzada, una de las causas más frecuentes de enfermedades transmitidas por alimentos. Los inspectores también subrayaron deficiencias graves en las condiciones de higiene, especialmente en el estado de las neveras, los cauchos de refrigeración y los recipientes donde se almacenaban los productos. La limpieza general del lugar fue considerada insuficiente, lo que acentuó la preocupación por la seguridad alimentaria en el establecimiento.

A las fallas estructurales se sumó el uso inapropiado de elementos de protección personal por parte de los trabajadores encargados de manipular los alimentos. La falta de esta protección adecuada compromete no solo la inocuidad de los productos, sino también la salud de empleados y clientes, de acuerdo con las autoridades responsables de la inspección.

El cierre de este asadero se integra a una ofensiva más amplia de las autoridades sanitarias de Ibagué. Solo en el transcurso del año 2026, se han efectuado más de 2.400 visitas de control a restaurantes, bares, gastrobares, plazas de mercado y otros sitios donde se producen o venden alimentos. Producto de estas inspecciones, ya son 12 los establecimientos que han recibido cierre temporal debido a violaciones en las normas de higiene y manejo de alimentos, como informó la Secretaría de Salud municipal.

Las autoridades hacen énfasis en que la vigilancia y los controles buscan prevenir que alimentos en condiciones inseguras lleguen al público. Además, invitan a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad. Las denuncias se pueden presentar ante la Secretaría de Salud de Ibagué, bien sea por correo electrónico a salud@ibague.gov.co o de forma presencial en la calle 15 # 6-67.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cerraron el asadero de pollo en Ibagué en 2026?

El cierre del asadero de pollo se debió a la detección de malas prácticas en la manipulación y almacenamiento de alimentos, como la mezcla de productos crudos y cocidos, problemas de higiene en equipos y lugares de almacenamiento, y el uso inadecuado de elementos de protección personal, según información suministrada por las autoridades sanitarias locales.

¿Cómo denunciar condiciones sanitarias deficientes en restaurantes de Ibagué?

Para denunciar problemas de higiene o manipulación de alimentos en Ibagué, los ciudadanos pueden comunicarse con la Secretaría de Salud mediante el correo salud@ibague.gov.co o presentarse directamente en sus instalaciones, ubicadas en la calle 15 # 6-67, como indican las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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