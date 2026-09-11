Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El pasado jueves, en el barrio Jardín Acacias, integrantes de la Zona de Atención Policial 18 del CAI Jardín llevaron a cabo la captura de un hombre conocido como alias ‘El Piojo’, señalado de participar en un caso de hurto. El procedimiento se realizó en la carrera 2 con calle 101, lugar donde los uniformados observaron el comportamiento sospechoso de un sujeto mientras se desplazaba por el sector. De acuerdo con las diligencias adelantadas por los agentes policiales, minutos antes el individuo habría ingresado a una vivienda, aprovechando que la puerta permanecía abierta, y sustraído aproximadamente 280 metros de cable de cobre. En el momento de la intervención, los cables en mención se encontraban en su poder.

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Al percatarse de la presencia de los uniformados, alias ‘El Piojo’ intentó evadir el procedimiento emprendiendo la huida; sin embargo, la pronta reacción de los policías de la zona permitió interceptarlo y materializar su captura, evitando que escapara con los elementos hurtados. Durante el operativo, se recuperó el cable de cobre, acción que, según las autoridades, evitó una afectación económica mayor a la víctima y permitió restablecer sus derechos sobre el bien sustraído. Tras el procedimiento, el capturado y el material recuperado fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente, encargada de adelantar el proceso de judicialización contra el implicado por el delito de hurto.

Sobre este hecho, el Mayor Óscar Armando Duran Ruiz —comandante de la Estación de Policía Norte— manifestó que “la Policía Metropolitana de Ibagué continúa desarrollando acciones operativas y preventivas orientadas a proteger el patrimonio de los ciudadanos e invita a la comunidad a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia”, reiterando el compromiso institucional con la tranquilidad de los habitantes del sector y la importancia de la colaboración ciudadana en estos casos.

¿Cómo fue capturado alias 'El Piojo' tras el hurto de cable de cobre en el barrio Jardín Acacias?

Según lo informado en el procedimiento policial, alias ‘El Piojo’ fue capturado cuando intentó escapar luego de que los uniformados advirtieran su actitud sospechosa en la carrera 2 con calle 101. Los agentes, tras identificar que había hurtado aproximadamente 280 metros de cable de cobre de una vivienda, lograron interceptarlo y recuperar el material, remitiendo tanto al implicado como al elemento recuperado a la autoridad judicial.

¿Qué acciones promueve la Policía de Ibagué para proteger el patrimonio de los ciudadanos?

De acuerdo con las declaraciones del Mayor Óscar Armando Duran Ruiz, comandante de la Estación de Policía Norte, la Policía Metropolitana de Ibagué desarrolla acciones operativas y preventivas enfocadas en salvaguardar el patrimonio de la ciudadanía. Así mismo, exhorta a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier suceso que comprometa la seguridad y convivencia en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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