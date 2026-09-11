Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, fue destacada a nivel nacional tras obtener 64 puntos sobre 100 en el Panel de Opinión 2026, según reveló la firma Cifras & Conceptos. Este resultado, conocido el jueves durante la presentación de la decimoctava edición del estudio, ubicó a Matiz Vargas en la segunda posición entre los gobernadores evaluados en todo el país, junto a Cundinamarca y solo por detrás de Huila, que alcanzó 68 puntos.

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De acuerdo con Cifras & Conceptos, el Tolima compartió ese segundo puesto con Cundinamarca, convirtiéndose en uno de los departamentos con mejor percepción ciudadana sobre la gestión pública departamental. El Panel de Opinión analiza la labor de los gobernantes en seis áreas fundamentales: salud, educación, vivienda, infraestructura vial, medio ambiente y seguridad. En cada uno de estos aspectos, la administración de Adriana Magali Matiz fue examinada por distintos líderes de opinión, lo cual se reflejó en su calificación total. Dicha puntuación reafirma el posicionamiento del Tolima como referente en materia de gobierno y gestión regional.

El ejercicio también incluyó la evaluación de la Administración Municipal. En este sentido, la Alcaldía de Ibagué, bajo la dirección de Johana Ximena Aranda Rivera, se ubicó en la medición con 50 puntos. El Panel de Opinión 2026 es un estudio de carácter nacional que permite comparar el desempeño de los gobernantes locales y departamentales frente a diversos retos y expectativas sociales.

La metodología de la investigación fue rigurosa y transparente. Cifras & Conceptos S.A., bajo la gerencia de César Caballero, realizó el campo entre el 1 de junio y el 12 de agosto de 2026. El estudio involucró 1.424 encuestas aplicadas a líderes de opinión representativos de seis sectores claves: política, medios de comunicación, academia, sector privado, organizaciones sociales y liderazgo digital. Estas encuestas se aplicaron mediante llamadas telefónicas, entrevistas presenciales y formularios en línea, garantizando así una muestra diversa y precisa de percepciones.

Con los resultados obtenidos, Tolima figura entre los departamentos mejor posicionados respecto a la valoración de sus gobernantes. La calificación alcanzada por Adriana Magali Matiz Vargas refleja la percepción positiva de múltiples sectores sobre su gestión, situándola en el segundo lugar nacional junto a Cundinamarca y únicamente por debajo de Huila.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se elabora el Panel de Opinión 2026 de Cifras & Conceptos?

El Panel de Opinión 2026 de Cifras & Conceptos es elaborado mediante encuestas a líderes de seis sectores: política, medios de comunicación, academia, sector privado, organizaciones sociales y liderazgo digital. Para esta edición, el trabajo de campo incluyó llamadas telefónicas, entrevistas presenciales y formularios en línea, sumando un total de 1.424 encuestas realizadas entre el 1 de junio y el 12 de agosto de 2026.

¿Qué áreas de gestión pública evalúa el Panel de Opinión en el Tolima?

El Panel de Opinión de Cifras & Conceptos evalúa seis áreas clave de la gestión pública departamental: salud, educación, vivienda, infraestructura vial, medio ambiente y seguridad. A partir del análisis de estos campos, se determina la calificación otorgada a la administración departamental, como en el caso de Tolima y su gobernadora Adriana Magali Matiz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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