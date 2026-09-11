Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ha mantenido una estrategia clara de liderazgo cercano a las regiones, especialmente tras el devastador terremoto ocurrido el 10 de agosto. En su primer mes de mandato, el jefe de Estado ha realizado más de 40 desplazamientos, tanto en ciudades principales como Bogotá y Barranquilla, como en las zonas que sufrieron fuertes afectaciones por el sismo, siendo Chocó, Valle y los departamentos del Eje Cafetero sus principales prioridades, de acuerdo con la información suministrada por la Presidencia.

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Este compromiso regional se evidencia aún más con la agenda de este viernes 11 de septiembre, cuando Abelardo de la Espriella visitará Quimbaya, el municipio con mayores daños en el departamento del Quindío. Según registros oficiales de autoridades locales, más de 20.000 personas han resultado damnificadas y la infraestructura pública ha sufrido graves deterioros. Prueba de ello es que el parque principal permanece cerrado debido a los severos daños en la basílica. Durante su presencia, el presidente planea entregar materiales para reconstrucción, así como bonos de ayuda destinada a los más afectados. El mandatario también recorrerá el centro hogar Santo Domingo Savio y un geriátrico municipal, presentando políticas focalizadas en la población de la tercera edad.

Las acciones en Quimbaya forman parte de una gira más amplia que incluyó días antes visitas a Mompox y encuentros con empresarios en Chocó, el pasado 7 de septiembre. Paralelamente, en Bogotá el mandatario ha liderado la firma de decretos emanados de la emergencia económica, todos orientados a estabilizar la administración frente a la catástrofe.

El anuncio más relevante de la semana tuvo lugar el 9 de septiembre. De la Espriella aprobó 11 decretos enfocados en la reconstrucción y atención de la emergencia, sobresaliendo la creación del Fondo Milagro, entidad encargada de distribuir inversiones extraordinarias para las regiones damnificadas. Además, avaló proyectos de inversión que trascienden jurisdicciones y puso en marcha el mecanismo de obras por impuestos, con el objetivo de incentivar la recuperación local. En palabras del presidente, estas medidas buscan dotar de recursos, fortalecer las regiones, restaurar servicios públicos y asegurar la continuidad educativa de niños y jóvenes.

La crisis ha requerido la activación de todo el gabinete. El ministro de Comercio, Mauricio Gómez, indicó que trabaja junto a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba en el cronograma para construir el malecón del río en Quibdó, iniciativa que promete impulsar la recuperación económica. Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo ha recibido nuevas funciones por decreto y también recorre las áreas afectadas, coordinando el plan de reconstrucción junto al canciller Murillo, quien lidera la gestión de cooperación internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Fondo Milagro y para qué sirve en la reconstrucción tras el terremoto?

El Fondo Milagro es un ente creado mediante decreto presidencial, con el propósito de dirigir y administrar los recursos financieros destinados a la reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Su función principal radica en invertir de manera efectiva y transparente en obras y ayudas, para acelerar la recuperación de la infraestructura y el bienestar de la población damnificada.

¿Qué medidas de ayuda inmediata está implementando el gobierno en Quimbaya tras el sismo?

Entre las acciones implementadas por el gobierno en Quimbaya figuran la entrega de un banco de materiales para la reconstrucción de viviendas y edificaciones dañadas, además de bonos de ayuda inmediata para las personas más afectadas. También se anunciaron políticas especiales para adultos mayores y visitas a centros comunitarios, buscando una atención prioritaria e integral para los damnificados.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.