Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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María Mercedes Díaz Perdomo fue una figura clave para las comunidades rurales del norte del Tolima. Su vida estuvo marcada por el compromiso inquebrantable con el bienestar del campo y de sus habitantes, especialmente en Venadillo, donde era reconocida como una de las lideresas sociales más visibles. A lo largo de los años, centró su trabajo en impulsar diferentes iniciativas para crear oportunidades en la región, desde proyectos agrícolas hasta acciones sociales en favor de los más vulnerables.

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El miércoles 9 de septiembre, la vida de María Mercedes llegó a un trágico final. Su cuerpo fue hallado sin vida en una finca de la vereda Palmarosa, lo que conmocionó a la comunidad y abrió una investigación de las autoridades locales. Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, no se ha determinado el motivo de su asesinato ni se ha vinculado de manera oficial a sus labores como lideresa, empresaria o a un posible hecho de feminicidio.

Nacida en Neiva, María Mercedes construyó gran parte de su historia personal y profesional en Venadillo. Su perfil como empresaria agrícola se evidenciaba en la comercialización de ganado y en el arrendamiento de tierras para el cultivo de arroz. Su visión sobre el potencial del territorio la llevó a liderar proyectos de turismo rural y comunitario tanto en Palmarosa como en Limones. Según lo reportado, veía en estas iniciativas una oportunidad para las familias campesinas, apostando por un desarrollo que beneficiara a todos los habitantes.

Su dinamismo trascendía lo económico: también se destacó como la voz y el rostro de procesos comunitarios. Entre sus causas más conocidas se encontraba la oposición al proyecto Hidro Totare, que reflejaba su interés por defender los recursos y derechos de su comunidad. A pesar de este antecedente, hasta el momento, según los reportes, no existe vínculo confirmado entre su activismo y los hechos de su muerte.

La huella de solidaridad que dejó en la región también ha sido destacada por su familia. Su hermana, Ana Elvira Díaz, recordó cómo María Mercedes apoyaba a mujeres y niños de la zona con alimentos, ropa y elementos escolares, visibilizando ese lado humano que tantos reconocen en la zona rural. La comunidad y organizaciones sociales tienen previsto realizar una velatón el viernes 18 de septiembre en el atrio de la iglesia de Venadillo, para exigir que se esclarezca el crimen y se haga justicia.

¿Quién era María Mercedes Díaz Perdomo y cuál era su papel en Venadillo?

María Mercedes Díaz Perdomo fue una reconocida lideresa social, empresaria agrícola y promotora del turismo rural en Venadillo, Tolima. Su papel central consistía en impulsar proyectos económicos y sociales dirigidos al beneficio de la comunidad, especialmente de las familias campesinas. Además, se destacó por su oposición al proyecto Hidro Totare y por su permanente apoyo a mujeres y niños de la región.

¿En qué consiste la investigación por el asesinato de María Mercedes Díaz Perdomo?

La investigación sobre el asesinato de María Mercedes Díaz Perdomo, según lo registrado por las autoridades, aún se encuentra abierta y sin hipótesis confirmadas. Se analiza si el crimen está relacionado con su liderazgo social, sus actividades empresariales, un posible feminicidio o alguna otra circunstancia. Hasta ahora, no se ha establecido públicamente un móvil oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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