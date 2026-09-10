Las autoridades continúan investigando la tragedia ocurrida en la madrugada del 6 de septiembre en el sector Palmar de Villa Verde, en Pereira, que dejó tres personas muertas. La principal hipótesis apunta a que todo habría comenzado por un ataque de ira y celos de un hombre que no habría aceptado que su expareja había terminado la relación y empezado una nueva.

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De acuerdo con la información preliminar de la Policía, Diego Alfonso López Umaña, de 32 años, sería el responsable de la muerte de su expareja, Georgina José Azocar López, de 25 años, y de Valentín Hoyos González, un joven abogado de Manizales con quien la mujer habría comenzado recientemente una relación.

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La hipótesis que manejan las autoridades es que Diego Alfonso López llegó hasta la vivienda ubicada en el sector Palmar de Villa Verde y disparó contra las dos víctimas. Georgina presentaba tres impactos de arma de fuego, mientras que Valentín tenía una herida causada, al parecer, por un disparo.

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El hecho fue reportado a las autoridades luego de que habitantes del sector escucharan gritos y detonaciones dentro de la vivienda. Cuando los uniformados llegaron al lugar, el presunto agresor se negó inicialmente a permitir el ingreso de los policías y posteriormente habría accionado un arma de fuego contra sí mismo.

Aunque Diego Alfonso López fue trasladado con vida hasta el Hospital San Jorge de Pereira, falleció horas después debido a la gravedad de la herida en la cabeza. Dentro del inmueble, las autoridades encontraron un arma de fuego y varias vainillas que ahora hacen parte de la investigación.

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Por ahora, las primeras indagaciones apuntan a un hecho de carácter pasional relacionado con la reciente ruptura entre Georgina y su expareja. Vecinos también señalaron que el hombre habría estado consumiendo bebidas alcohólicas antes de dirigirse a la vivienda, aunque las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer completamente cómo ocurrieron los hechos.

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