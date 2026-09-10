Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El senador Kevin Gómez, integrante del movimiento político Pacto histórico, llevó hasta el Congreso una denuncia que genera inquietud sobre posibles vínculos entre la oleada de incendios forestales que se han presentado en el departamento de Tolima y la existencia de solicitudes para títulos mineros en las mismas áreas. Gómez instó a las autoridades competentes a revisar detenidamente la situación e incluso pidió que se suspendan temporalmente los trámites para concesión de títulos mineros en las zonas afectadas, mientras se realiza una investigación exhaustiva para esclarecer el posible patrón.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con lo explicado por el senador durante su intervención, su equipo de trabajo identificó un total de 650 solicitudes de títulos mineros que abarcarían aproximadamente 760.000 hectáreas del territorio tolimense. Gómez añadió que de esa cifra, 311 solicitudes estarían asociadas a proyectos de fracking, aunque no detalló casos específicos ni presentó documentación adicional pública sobre cada trámite minero. La información fue sustentada solo con los datos recopilados en su análisis y expuestos en la sesión legislativa.

Como parte de su argumentación, Gómez citó el caso particular de la reserva campesina de Chaparral, un espacio de especial protección ambiental y social dentro de Tolima. Allí relató la existencia de la solicitud 504336, presentada supuestamente por la empresa Cementos San Marcos, cuyo objetivo, según el senador, sería levantar las actuales restricciones para permitir actividades de minería en el área. "Hemos encontrado que solamente en la reserva campesina de Chaparral están solicitando título minero para poder levantar la restricción de reserva campesina", afirmó, acompañando el dato con la advertencia de que estos trámites se estarían registrando en lugares que recientemente han sufrido incendios.

La hipótesis planteada por el congresista sugiere que los incendios podrían estar siendo aprovechados o incluso provocados con el fin de degradar la cobertura vegetal y facilitar futuros cambios en el uso del suelo, lo que daría paso a la minería frente a una cobertura natural disminuida. Gómez consideró que detrás de estos hechos podría haber intereses de grandes beneficiarios, debido a que los daños ambientales allanarían el camino para la aprobación de los proyectos mineros. El senador no ofreció pruebas concluyentes sobre esta conexión, pero insistió en la urgencia de pausar el avance minero en aquellas zonas bajo sospecha hasta que las autoridades esclarezcan si existe una relación causal o tan solo una coincidencia entre los incendios y las solicitudes de títulos mineros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué relación denunció Kevin Gómez entre los incendios forestales y las solicitudes mineras en Tolima?

De acuerdo con la denuncia de Kevin Gómez, existe una posible coincidencia notable entre la ubicación de incendios forestales en Tolima y los predios donde hay solicitudes para obtener títulos mineros. Gómez sugirió en el Congreso que esta relación podría responder a un intento de facilitar el cambio de uso de suelo para actividades mineras, planteando la necesidad de investigar si las conflagraciones benefician intereses mineros en detrimento del ambiente.

¿Cuántas solicitudes de títulos mineros identificó el senador en Tolima y qué porcentaje estaría vinculado a fracking?

El senador Kevin Gómez afirmó haber identificado 650 solicitudes de títulos mineros en el departamento de Tolima, cubriendo cerca de 760.000 hectáreas. Además, sostuvo que de esas, 311 estarían relacionadas con proyectos de fracking, aunque no ofreció información adicional sobre el detalle de cada trámite específico durante su intervención.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.