Por: Noticiero 90 minutos

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Desde el pasado 10 de agosto, cientos de personas y múltiples instituciones han demostrado su solidaridad con las víctimas del terremoto que afectó a Cali y otros municipios cercanos. De acuerdo con información de la Alcaldía de Cali, la ciudad ha recibido más de 700 toneladas de donaciones, gracias a la contribución de ciudadanos, empresas, organismos internacionales y diferentes sectores en Colombia. Estas ayudas, conformadas principalmente por alimentos, agua, insumos médicos y elementos de primera necesidad, han sido fundamentales en la atención a quienes resultaron damnificados por la emergencia.

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La Administración Distrital ha organizado las donaciones para crear kits de vida, los cuales contienen productos alimenticios, bebidas, materiales de cuidado infantil, elementos de aseo personal, textiles, artículos para dormir, alimentos para mascotas y herramientas de rescate. Estos kits se han entregado priorizando los sectores con mayor número de personas afectadas. Hasta la fecha, según datos oficiales, se han distribuido 568 toneladas de ayudas en Cali y otros municipios del país, de las cuales 507,8 toneladas permanecieron en el área urbana de Cali. Comuna 19 recibió la mayor cantidad de ayudas, con 89 toneladas, seguida de las comunas 18 y 20, con 50 y 38 toneladas, respectivamente. Entre los corregimientos, La Elvira y Montebello fueron los más beneficiados.

La gestión también ha incluido la entrega de 60,3 toneladas a otros municipios, destacándose Buenaventura con 12,5 toneladas, Dagua con 8,7 y La Cumbre con 7,3. Este esfuerzo coordinado refleja la dimensión de la catástrofe y el alcance que han logrado las redes solidarias en la región.

Para garantizar la transparencia y permitir que cualquier persona pueda verificar el destino de las donaciones, la Alcaldía habilitó el aplicativo web ‘Transparencia en la Emergencia’, que se actualiza diariamente y ofrece información sobre la recepción y entrega específica de cada ayuda. En esta plataforma, es posible consultar la cantidad y distribución de donaciones, principales donantes nacionales e internacionales y los elementos que aún se requieren en el centro de acopio.

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Sin embargo, pese al volumen de ayudas entregadas, las autoridades insisten en la importancia de seguir apoyando. De acuerdo con Fernando Segura, jefe de la Oficina Asesora de Transparencia, la emergencia continuará durante los próximos meses y se solicitan especialmente alimentos no perecederos, granos, bienestarina y aceite, así como artículos de aseo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede la ciudadanía hacer seguimiento a las donaciones para las víctimas del terremoto en Cali?

La Alcaldía de Cali puso a disposición el aplicativo web ‘Transparencia en la Emergencia’, que brinda información actualizada sobre cuántas ayudas han llegado, dónde se han entregado, quiénes las donaron y qué elementos faltan en el centro de acopio. Así, cualquier ciudadano puede conocer el destino de cada donación y participar con confianza en la ayuda.

¿Qué donaciones se requieren actualmente para las familias afectadas por el terremoto en Cali?

Las autoridades han especificado que los productos más necesarios son alimentos no perecederos como arroz, granos (fríjoles, lentejas, arvejas, blanquillos), verduras enlatadas, bienestarina, elementos de aseo y cuidado personal, y aceite. Estos alimentos y productos son esenciales para mantener la atención a las familias durante los próximos meses de la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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