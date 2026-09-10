Por: Noticiero 90 minutos

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Un mes después del sismo ocurrido el 10 de agosto en Colombia, el departamento del Chocó sigue atravesando un complejo proceso de recuperación. De acuerdo con la Gobernación del Chocó, el impacto fue devastador: 14.889 familias y 34.608 personas resultaron afectadas en Quibdó, la capital departamental y una de las zonas más golpeadas. Este balance revela la magnitud de la emergencia y marca el punto de partida para la ruta de reconstrucción que ya se empieza a diseñar.

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Uno de los retos más urgentes es la reparación de la infraestructura pública. Según el informe oficial, se trata de uno de los sectores críticos, pues la restauración de estos espacios resulta indispensable para que los servicios públicos básicos, la educación y la vida diaria puedan retomarse en condiciones de seguridad y dignidad para los chocoanos.

El sector vivienda también presenta daños significativos. En el reporte de la Gobernación, se señala que 1.103 viviendas han sido afectadas, de las cuales 1.017 necesitan reparaciones, 890 presentan daños de diversa gravedad y 829 requieren atención prioritaria. Esta situación evidencia la crisis habitacional que enfrentan cientos de familias, que han perdido parte o la totalidad de sus viviendas.

La economía local sufrió igualmente un fuerte impacto: 621 negocios fueron afectados, de ellos 571 son comercios, 25 corresponden a actividades productivas y dos a empresas de servicios públicos. Este panorama golpea la generación de ingresos y el empleo en la región.

La respuesta inmediata a la emergencia tuvo un componente clave de solidaridad, en la que participaron 690 voluntarios y más de 2.000 personas integradas en la gestión de ayudas y atención humanitaria, sumando un importante esfuerzo comunitario para atender a los afectados.

Frente a la enorme tarea de reconstrucción, las primeras estimaciones indican que los proyectos prioritarios requerirán cerca de 3 billones de pesos. Estos recursos serán invertidos en la recuperación de viviendas, infraestructura pública, espacios educativos y acciones para la reactivación de la economía departamental, así como en nuevos proyectos para conectar aún más al Chocó.

En la reciente Cumbre Empresarial para la Transformación del Chocó, fue anunciado el ‘Plan Marshall’, una estrategia presentada por De La Espriella que articula compromisos del Gobierno y del sector privado. Este plan buscará financiar obras como el malecón de Quibdó, destinar 5.000 millones de capital semilla para 1.000 emprendedores damnificados y 1 billón en infraestructura vial y conectividad aérea. También se contemplan 100 becas educativas, inclusión financiera, impulso al turismo, compras directas a productores regionales e incentivos para nuevas empresas. Dentro del mismo Plan Marshall, se impulsarán estudios para el Canal Interoceánico y se establecerá una gerencia especializada que supervise la ejecución de los recursos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas y familias resultaron afectadas por el terremoto en Quibdó, Chocó?

De acuerdo con datos de la Gobernación del Chocó, el terremoto del 10 de agosto dejó afectadas a 14.889 familias y 34.608 personas solo en la ciudad de Quibdó, lo que ilustra el fuerte impacto social que tuvo este evento natural en la capital departamental.

¿Qué es el ‘Plan Marshall’ anunciado para la reconstrucción del Chocó?

El ‘Plan Marshall’ es una estrategia lanzada durante la Cumbre Empresarial para la Transformación del Chocó, impulsada por De La Espriella. Este plan reúne compromisos del Gobierno y empresarios para impulsar infraestructura, vivienda, educación, emprendedores y el desarrollo económico, incluyendo inversiones en el Malecón de Quibdó, capital semilla, conexiones viales, becas educativas y otros proyectos fundamentales para la recuperación integral del departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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