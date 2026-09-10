Por: Noticiero 90 minutos

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El 10 de agosto de 2026, Colombia fue sacudida por un sismo de magnitud 7,4. El epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, pero los efectos se sintieron especialmente en Cali y otras zonas del suroccidente del país. De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía de Cali, el terremoto desencadenó una emergencia de gran escala, movilizando a autoridades y equipos de rescate para atender a los afectados y comenzar la evaluación de daños durante las semanas siguientes.

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En Cali, el impacto fue significativo en viviendas, edificaciones y en la infraestructura urbana, afectando servicios básicos. Según el balance presentado por la Alcaldía, hasta el 9 de septiembre se habían realizado 1.849 visitas técnicas especializadas para evaluar la habitabilidad y seguridad de los inmuebles. Como resultado de estos recorridos, se reportaron 24 edificaciones con colapso total verificado y 506 con colapso parcial. Además, se identificaron 52.809 familias damnificadas y, al corte de la misma fecha, 498 personas permanecían en alojamientos temporales gestionados por el Distrito.

El terremoto también dejó una profunda huella humana. De acuerdo con los reportes, hubo 1.517 personas heridas; de ellas, 1.493 ya habían sido dadas de alta de los servicios de salud, mientras que 24 continuaban recibiendo atención o seguimiento médico. Medicina Legal confirmó la entrega a las familias de todos los cuerpos de las víctimas, cerrando así el difícil proceso de identificación y entrega.

Durante la conmemoración del primer mes tras el sismo, la Alcaldía de Cali realizó un homenaje especial para las víctimas. Se presentó una placa memorial con los nombres de las 154 personas fallecidas en la ciudad, acto que contó con la presencia de autoridades civiles, militares y organismos de socorro. Entre ellos estuvieron Alejandro Eder, alcalde de Cali; Taliana Vargas, gestora social de Cali; y altos mandos de la Policía, el Ejército, Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.

Hoy, Cali enfrenta el reto de pasar de la emergencia a un proceso de reconstrucción y estabilización que implica recuperación urbana y atención a las familias que lo perdieron todo. La memoria de las víctimas y el trabajo constante de los habitantes y las autoridades, de acuerdo con los reportes locales, siguen marcando la agenda de la ciudad un mes después del desastre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el impacto del terremoto del 10 de agosto de 2026 en Cali?

El terremoto de magnitud 7,4 afectó gravemente la infraestructura de Cali: se contabilizaron 24 edificaciones con colapso total, 506 con colapso parcial y más de 52.000 familias damnificadas, de acuerdo con la Alcaldía de Cali. Además, se reportaron 1.517 heridos y 154 fallecidos.

¿Cómo avanzan los procesos de reconstrucción y homenaje a las víctimas tras el sismo en Cali?

A un mes del terremoto, las autoridades han priorizado la recuperación urbana y la atención humanitaria. Se realizó un homenaje a las 154 víctimas con una placa conmemorativa, un acto simbólico que busca mantener viva su memoria en el proceso de reconstrucción y recuperación de la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.