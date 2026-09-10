Por: Noticiero 90 minutos

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A las 7:34 de la mañana, la ciudad de Cali detuvo su rutina durante exactamente 90 segundos. El bullicio habitual dio paso al puntual repique de campanas y al sonar continuo de las bocinas de los vehículos, elementos que se mezclaron para rendir homenaje a un momento que marcó la historia reciente de la capital del Valle del Cauca. De acuerdo con lo publicado por Noticiero 90 Minutos, este acto simbólico conmemoró un mes desde el terremoto que remeció la vida de miles de caleños, dejó un saldo doloroso de víctimas y transformó para siempre el pulso habitual de muchos barrios.

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La ciudad, aún estremecida por el recuerdo de aquella jornada, se congregó en renombrados espacios, donde caleños de distintos sectores participaron en el homenaje. Este acto conmemorativo no solo fue en honor a quienes fallecieron, sino que buscó también reconocer la resiliencia de los sobrevivientes. Estas personas, incluso después de transcurridos treinta días, siguen enfrentando las secuelas del desastre: familias desplazadas, hogares reducidos a escombros y comunidades enteras que ahora enfrentan el desafío de reconstruirse física y emocionalmente.

Durante la jornada, las palabras de Alejandro Eder, alcalde de la ciudad, cobraron relevancia al invitar a la ciudadanía a reflexionar y extender solidaridad a las familias que han perdido tanto. “Hoy se cumple este primer mes y quiero invitar a todos los caleños para que sea un día de reflexión y acompañemos a las familias que fueron afectadas (...)", afirmó el funcionario, quien resaltó la fuerza colectiva del pueblo caleño para afrontar la adversidad.

El homenaje no se limitó al minuto de silencio y el sonar de campanas. Las actividades continuarán por la tarde con lo que se anunció como una caminata-velatón, que iniciará a las 6:00 pm en la carrera 66 con calle 9. En este encuentro, los asistentes podrán caminar y encender una vela, manteniendo viva la memoria de las víctimas y la esperanza de quienes siguen adelante. Tal jornada, más allá de un acto simbólico, servirá como un gesto de acompañamiento a las familias damnificadas y una reafirmación del compromiso de Cali por avanzar, aunque las heridas aún no hayan sanado.

¿Cómo se conmemoró el primer mes del terremoto en Cali?

Según el Noticiero 90 Minutos, la conmemoración en Cali incluyó un acto colectivo de 90 segundos de silencio a las 7:34 de la mañana, donde campanas y bocinas resonaron por la ciudad. Además, durante el día están previstas otras actividades como una caminata-velatón en la carrera 66 con calle 9, donde se invita a los ciudadanos a reflexionar y acompañar a los afectados.

¿Qué consecuencias sigue enfrentando la población de Cali tras el terremoto?

De acuerdo con la información del medio citado, numerosas familias de Cali continúan afrontando las consecuencias del terremoto a un mes de ocurrido. Entre ellas están la pérdida de viviendas, el desplazamiento de personas y la reconstrucción de comunidades que aún buscan restaurar la normalidad en sus vidas cotidianas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.