Por: Noticiero 90 minutos

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Un mes después del fuerte sismo que sacudió la ciudad el pasado 10 de agosto, Cali continúa enfocada en brindar atención a las miles de personas afectadas y en la planeación de un proceso de reconstrucción que, según los pronósticos oficiales, podría tomar varios años. De acuerdo con cifras presentadas por el alcalde Alejandro Eder, el impacto humanitario es considerable: aproximadamente 100.000 personas resultaron damnificadas, lo que equivale al 5 % de la población local.

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La administración distrital ha insistido en la importancia de no perder de vista el carácter humano de esta tragedia. Eder resaltó ante los medios que "lo más importante hoy también es reconstruir el alma de la gente, es atender a los seres humanos". Según el mandatario, cada vivienda destruida o dañada representa una historia familiar que debe ser tomada en cuenta en los planes de recuperación social y habitacional.

El sector privado también ha actuado con rapidez y compromiso. Más de 40 empresas han colaborado suministrando ropa nueva para los afectados. Además, se han canalizado importantes recursos financieros: de acuerdo con el alcalde, a través de la organización ProPacífico se han recaudado más de 220.000 millones de pesos, los cuales ya se utilizan en la respuesta humanitaria y, posteriormente, serán asignados para la reconstrucción de infraestructura crítica como colegios y hospitales.

Durante este primer mes, la cantidad de albergues temporales en Cali se ha reducido significativamente: de los 14 iniciales, solo permanecen dos abiertos, mientras alrededor de 600 personas siguen alojadas en hoteles con alimentación y hospedaje garantizados. La Alcaldía, por su parte, sostiene la entrega diaria de ayudas humanitarias, distribuyendo cerca de 20 toneladas de mercados cada día, con apoyo de empresas privadas para llegar directamente a las familias más vulnerables. "Nosotros aún hoy estamos distribuyendo en Cali 20 toneladas diarias de ayudas humanitarias", enfatizó Eder.

A pesar de que la fase más crítica de la emergencia ha sido superada, la reconstrucción está apenas en su etapa inicial. El alcalde explicó que las evaluaciones estructurales de los edificios pueden extenderse entre dos días y dos meses, dependiendo del nivel de los daños. Cuando es necesario demoler y volver a construir, el proceso podría durar hasta dos años; incluso en casos menos graves, las obras podrían extenderse cerca de un año. Por este motivo, Eder pidió paciencia a las comunidades más afectadas, en especial a aquellas de Chiminangos y Altos de Santa Elena, y destacó la necesidad de mantener la coordinación entre autoridades, sector privado y ciudadanía para lograr una recuperación exitosa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo demorará la reconstrucción de Cali tras el sismo de agosto?

Según informó el alcalde Alejandro Eder, el tiempo necesario para la reconstrucción en Cali dependerá de la gravedad de los daños en cada inmueble. Las evaluaciones estructurales pueden tardar entre dos días y dos meses. Si se requiere reconstrucción total después de una demolición, el proceso podría durar hasta dos años, mientras que edificaciones con daños menores podrían requerir cerca de un año de intervenciones.

¿Cómo se están distribuyendo las ayudas humanitarias en Cali después del terremoto?

La Alcaldía de Cali, con apoyo del sector privado, continúa distribuyendo diariamente ayudas humanitarias y alimentos a los damnificados. De acuerdo con el alcalde Eder, se entregan cerca de 20 toneladas de mercados cada día y alrededor de 600 personas afectadas permanecen en hoteles, donde reciben alojamiento y alimentación, mientras se mantienen activos dos albergues temporales para quienes aún no pueden regresar a sus hogares.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.