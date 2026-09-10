Por: Noticiero 90 minutos

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El 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7,4 cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, sacudió intensamente el suroccidente de Colombia y dejó graves consecuencias en Cali. La ciudad vivió una situación de emergencia humanitaria que llevó a la activación de diferentes estrategias de atención para ayudar a la población afectada. Los daños fueron significativos:, viviendas, edificaciones, infraestructuras y servicios básicos se vieron comprometidos desde los primeros momentos.

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Tras un mes del sismo, el reporte de la Alcaldía —con corte al 9 de septiembre a las 5:00 p. m.— indica que Cali ha pasado de una reacción inmediata a una etapa de estabilización y recuperación. Según el balance oficial, se han evaluado los daños y necesidades de 52.809 familias, de las cuales 45.139 ya están identificadas como damnificadas. El Distrito informó además que 498 personas continúan en alojamientos temporales establecidos para ofrecerles apoyo.

En materia de infraestructura, las autoridades realizaron 1.849 visitas técnicas para analizar los daños en edificaciones. De estas, 441 fueron catalogadas como habitables, 769 como no aptas para habitar y otras 475 con uso restringido. El reporte también contabiliza 24 edificaciones con colapso total y 506 con colapso parcial, evidenciando la magnitud del impacto sobre el entorno urbano. Por el lado de la limpieza, la remoción de escombros ha sido fundamental: ya se han recogido 102.518 toneladas, se ha intervenido en 769 puntos críticos, 262 continúan en proceso de atención y siete están pendientes por intervenir.

En cuanto a la ayuda a la población, tanto organizaciones privadas como la sociedad civil han tenido un papel clave. Las empresas agrupadas en ProPacífico han sumado aportes por más de $130.000 millones, recursos que servirán para afrontar tanto la emergencia inmediata como la reconstrucción a futuro en Cali, Norte del Valle y Buenaventura. En la ciudad, el Distrito ha entregado 568 toneladas de ayuda humanitaria y mantiene activos 1.100 funcionarios encargados de múltiples labores de atención.

Sin embargo, persisten desafíos. Se mantiene la búsqueda de personas desaparecidas (14 casos pendientes), el número de fallecidos es de 154, y la atención de heridos aún continúa para 24 personas dentro del sistema de salud. En la atención a animales de compañía, el balance revela 231 rescatados, 42 fallecidos, 423 desaparecidos y 110 ya adoptados. Todas estas cifras, según la Alcaldía, son recogidas con una metodología que diferencia entre la etapa inicial de respuesta y la etapa de recuperación, lo que brinda mayor precisión en el seguimiento de la emergencia.

¿Cuántas familias han sido identificadas como damnificadas por el sismo en Cali?

De acuerdo con el más reciente informe oficial de la Alcaldía de Cali, 45.139 familias han sido identificadas como damnificadas tras el sismo del 10 de agosto de 2026, habiéndose evaluado los daños de un total de 52.809 familias afectadas en la ciudad.

¿Cuál ha sido el avance en la remoción de escombros después del terremoto en Cali?

El Distrito de Cali ha reportado la recolección de 102.518 toneladas de escombros, intervención en 769 puntos críticos, y el proceso continúa en 262 lugares, quedando siete puntos aún pendientes por atender tras el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.