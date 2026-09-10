Por: Noticiero 90 minutos

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Un mes después del terremoto que sacudió a Colombia y dejó profundas secuelas en el Valle del Cauca, el proceso de reconstrucción avanza en medio de enormes desafíos. La gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, compartió en diálogo con 90 Minutos un balance detallado sobre los daños y las acciones emprendidas para recuperar tanto la infraestructura como la calidad de vida de los habitantes de la región. De acuerdo con el informe más reciente citado por la mandataria, el Valle del Cauca enfrenta un panorama crítico: se han identificado 112.000 viviendas afectadas, con 6.400 de ellas destruidas y alrededor de 23.000 consideradas no habitables en tanto se determina si requieren demolición o refuerzo estructural. De esas cifras, 73.522 viviendas corresponden al Valle y 38.000 a Cali, lo que evidencia la magnitud del impacto.

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Para hacer frente a la emergencia, la administración departamental anunció una primera fase que contempla la reconstrucción y mejoramiento de 12.000 viviendas, combinando nuevas construcciones y reforzamientos. Esto se llevará a cabo bajo un esquema de autoconstrucción asistida, en el que las familias participarán activamente con asesoría de técnicos e ingenieros. Municipios como Roldanillo estarán entre los primeros en recibir estas intervenciones, aunque los trabajos avanzarán de manera simultánea en otros territorios. Además, la infraestructura vial también sufrió afectaciones importantes: 141 vías y 40 puentes presentan diferentes niveles de daño, incluyéndose el puente Mariano Ospina Pérez, cuyo colapso ha afectado la movilidad entre municipios clave.

El terremoto comprometió gravemente los servicios de educación y salud. Según la gobernadora, 713 colegios resultaron con algún grado de afectación y 220 están prácticamente colapsados. Para asegurar la continuidad académica de los estudiantes, se habilitaron 473 albergues escolares que reciben a cerca de 12.000 niños y jóvenes. Además, a través del programa DigiCampus, se crearán convocatorias que permitan a quienes perdieron sus hogares acceder a formación académica. En el sector salud, el balance evidencia 91 hospitales y puestos de atención dañados, siendo el hospital de El Águila, el hospital de Roldanillo (cuyo 80 % quedó inservible) y el Hospital Universitario del Valle algunos de los casos más graves. Este último será reforzado con la construcción de una nueva torre a cargo de una empresa mexicana, según detalló la gobernadora.

La reactivación económica también es prioritaria, con un censo de 14.000 emprendedores afectados que recibirán apoyo financiero de la Gobernación y de Bancóldex, entidad que aportará 25.000 millones de pesos. Se han dispuesto líneas de crédito y financiamiento para que pequeños y medianos empresarios vuelvan a operar, como parte de la recuperación del tejido productivo. No menos importante es el acompañamiento en salud mental, pues la gobernadora reconoció que el duelo y las secuelas emocionales requieren atención psicosocial permanente; se habilitó una línea gratuita de atención y se movilizan brigadas en los municipios afectados.

La meta trazada por las autoridades es reconstruir el Valle en aproximadamente tres años y medio, aunque con la expectativa de dejar el proceso claramente encaminado en el siguiente año y medio. La mandataria cerró su balance subrayando el valor de la solidaridad y reiterando que la reconstrucción solo será posible si involucra de manera conjunta a la comunidad, el Estado y el sector privado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo podría tardar la reconstrucción del Valle del Cauca tras el terremoto?

De acuerdo con declaraciones de la gobernadora Dilian Francisca Toro, el proceso de reconstrucción en el Valle del Cauca podría demorar aproximadamente tres años y medio. Este estimado contempla el tiempo necesario para levantar vivienda, reparar infraestructura educativa y hospitalaria, recuperar vías y reactivar la economía regional. Sin embargo, la mandataria espera que, en el próximo año y medio, queden sentadas las bases del plan de reconstrucción para facilitar su desarrollo en la siguiente administración.

¿Qué es la autoconstrucción asistida en la reconstrucción de viviendas?

La autoconstrucción asistida es un modelo implementado por la Gobernación del Valle en el que las propias familias afectadas participan en la reconstrucción o mejoramiento de sus viviendas, bajo la guía y el apoyo técnico de maestros de obra e ingenieros. Esta estrategia busca involucrar a las comunidades directamente en el proceso, garantizando tanto el acompañamiento profesional como la generación de sentido de pertenencia y apropiación por parte de los beneficiarios.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.