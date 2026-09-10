Por: El Espectador

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El primer gran reto político del gobierno de Abelardo de la Espriella se vivió este miércoles con la moción de censura al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. El jefe de cartera fue llamado a responder ante el Senado por su ausencia durante el fin de semana del terremoto de 7,4 grados, cuyo epicentro fue San José del Palmar, Chocó, y que afectó a varias regiones del país. Pese a la crisis, Beltrán admitió haber viajado con su familia a Santa Marta entre el 15 y el 17 de agosto, motivo que motivó cuestionamientos, en especial del Pacto Histórico, según información de El Espectador.

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La sesión se extendió por cuatro horas, con el bloque de la oposición presentando duros reparos y recordando la responsabilidad del ministro en el manejo de la emergencia y la supuesta inexistencia del "Plan Milagro", iniciativa bandera para atender a las víctimas del desastre. El senador Kevin Gómez aseguró que el plan "todavía se está estructurando", mientras que el también opositor Alejandro Ocampo criticó la inacción de la cartera: "Usted solo trabajó un día, una hora, de los tres días", manifestó, resaltando que no existen reportes de contratos suscritos para la atención inmediata de la emergencia. David Racero sumó que Beltrán mostró desconocimiento sobre los procedimientos internos del ministerio, llegando a calificarlo de "mentiroso".

Por contraste, voces oficialistas como la de Gustavo Moreno (Alianza Social Independiente, ASI) defendieron al ministro, admitiendo un error de criterio en el manejo del tiempo personal, pero descartando que sea causal suficiente para un relevo en el cargo. Moreno enfatizó que interrumpir la gestión de Beltrán atentaría contra la continuidad de la política pública en la reconstrucción de viviendas. Similar postura expusieron Wilder Escobar y representantes de partidos como Liberal, Cambio Radical, Conservador, La U y Salvación Nacional, quienes sumaron respaldo al funcionario.

El debate tomó tintes personales y políticos, en especial en los cruces entre congresistas como "Jotape" Hernández, Isabel Zuleta y Enrique Gómez. Finalmente, Beltrán subrayó su compromiso y pidió al Senado aportes constructivos. Sostuvo que su función va más allá de las visitas territoriales, invocando una visión de liderazgo social y político, y anunció la intención de llevar acueducto a Santa Marta. El ministro puntualizó que ha recorrido todos los departamentos afectados y resaltó la integración de privados y autoridades regionales en la reconstrucción. Al cierre, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, convocó la votación del 15 de septiembre, aunque el ambiente anticipa pocas probabilidades de que prospere la salida de Beltrán.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se citó al ministro Jaime Andrés Beltrán a moción de censura en el Senado?

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, fue citado al Senado para enfrentar una moción de censura debido a su ausencia durante la emergencia ocasionada por un terremoto de 7,4 grados. Los congresistas, especialmente de la oposición, argumentaron que mientras ocurría la crisis y se esperaba la implementación del "Plan Milagro", el ministro viajó a Santa Marta para estar con su familia y no cumplió de forma adecuada con sus funciones, según denuncias y datos presentados durante la sesión.

¿Qué es la moción de censura y cómo se decide su aprobación en el Congreso?

La moción de censura es un mecanismo político mediante el cual el Congreso puede solicitar la renuncia de un ministro si considera que no ha cumplido con sus deberes. Para su aprobación, se requiere una votación formal que generalmente debe alcanzar una mayoría calificada de los presentes en la plenaria. En este caso, la votación se programó para el 15 de septiembre, aunque según el ambiente político descrito, no habría los votos suficientes para una eventual destitución de Jaime Andrés Beltrán.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.