Por: Diario del Huila

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Un adolescente de 13 años fue sorprendido con un arma de fuego durante una caravana fúnebre en Neiva, en un procedimiento de la Policía que se originó a partir de información suministrada por ciudadanos.

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La situación se presentó mientras el cortejo se dirigía hacia el Cementerio Central de Neiva, donde se habían registrado algunos desórdenes durante el acompañamiento.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Neiva, los uniformados realizaban labores de prevención y control cuando observaron al menor, quien al percatarse de la presencia de los policías emprendió la huida. Los agentes reaccionaron de inmediato y lograron interceptarlo.

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Le encontraron un revólver con seis cartuchos

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en poder del adolescente un revólver original con seis cartuchos.

Según el reporte policial, cuatro de los cartuchos estaban percutidos y dos permanecían sin percutir.

El hallazgo generó preocupación debido a que ocurrió en medio de una concentración de personas que acompañaba el cortejo fúnebre, situación que podía aumentar el riesgo de que se presentara un hecho de mayor gravedad.

La Policía indicó que la intervención permitió prevenir una posible situación de riesgo durante el desarrollo de la caravana.

Activaron ruta de restablecimiento de derechos

Debido a que se trata de un menor de edad, el adolescente fue trasladado para activar la ruta de restablecimiento de derechos correspondiente.

Por su parte, el arma de fuego y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos establecidos.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la presencia de armas de fuego en espacios públicos y la participación de menores de edad en situaciones que pueden poner en peligro su integridad y la de otras personas.

Policía pide mayor acompañamiento a los menores

El coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, destacó el papel de la ciudadanía en la prevención de este tipo de situaciones.

“La información de nuestros ciudadanos es fundamental para prevenir hechos que puedan poner en riesgo la vida y la integridad de las personas”, señaló el oficial.

Muñoz Ausecha hizo además un llamado a padres de familia y adultos responsables para que fortalezcan el acompañamiento, la orientación y el seguimiento de niños, niñas y adolescentes.

La Policía insistió en la importancia de evitar que los menores tengan acceso a armas de fuego u otros elementos que puedan poner en riesgo su vida o la de terceros.

El procedimiento ocurrió en un contexto de tensión durante la caravana fúnebre y permitió retirar el arma antes de que pudiera presentarse una situación de mayor riesgo en medio del acompañamiento al cortejo.

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