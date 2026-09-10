Por: Noticiero 90 minutos

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Un mes ha transcurrido desde el poderoso sismo que estremeció a Cali el pasado 10 de agosto, un suceso que, de acuerdo con los registros de las autoridades, acabó con la vida de 154 personas. Tras esta tragedia, la ciudad navega entre la reconstrucción y la memoria, visibilizando las historias que hay detrás de cada uno de los nombres que hoy faltan en hogares, barrios y comunidades. Según el balance oficial, cada una de estas víctimas representa más que una cifra: dejan huellas profundas en sus familias y una pérdida irreparable en la identidad caleña.

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La magnitud de este evento se siente en el homenaje colectivo que Cali le ha rendido a sus fallecidos. De acuerdo con 90 Minutos, la capital del Valle del Cauca recordó cada nombre, pues detrás de cada uno había un relato propio, una historia que terminó abruptamente esa mañana de agosto. Se trata de vidas entrelazadas con el desarrollo, la cultura y la cotidianidad de la ciudad – de niños y adultos, de madres, padres, hermanos, amigos o vecinos – que hoy son recordados por sus seres queridos y por todos quienes, de una u otra manera, han sentido la magnitud de la pérdida.

Los listados con las identidades de las víctimas representan mucho más que una enumeración. En ellos se reconoce el tejido social que se vio afectado: decenas de nombres que van desde Ana Lucelly Adarbe Núñez, pasando por Jaime Bonilla Victoria o María Cristina Suárez Rendón, hasta Blanca Victoria Caicedo López, Xiomara Angélica Agredo Gálvez y muchos otros. Reconocer cada uno es, como lo señala el medio, vital para que Cali recuerde el significado humano de la tragedia y avance en el proceso de sanación.

La Alcaldía de Cali y otros actores han acompañado emocionalmente a las familias de quienes murieron y, a través de imágenes y actos simbólicos, han buscado mantener viva la memoria de estos ciudadanos. El duelo y la solidaridad siguen vigentes, así como el llamado a no olvidar y a continuar apoyando a quienes aún sufren las consecuencias físicas y emocionales del sismo. El homenaje es claro: cada víctima tenía una historia y su ausencia deja marcas profundas que ahora son parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Desde 90 Minutos, se extiende un mensaje de respeto y solidaridad a las familias afectadas y a todas las comunidades que hoy enfrentan la reconstrucción material y emocional del desastre.

¿Cuántas personas fallecieron en el terremoto de Cali del 10 de agosto?

De acuerdo con el balance oficial citado por 90 Minutos, el sismo del 10 de agosto en Cali dejó un total de 154 personas fallecidas. Cada una de estas víctimas ha sido nombrada y recordada en diferentes homenajes realizados por autoridades y comunidades de la ciudad, resaltando el impacto humano de la tragedia.

¿Cómo recuerda Cali a las víctimas del terremoto reciente?

Según información de 90 Minutos, Cali honra a las víctimas a través de homenajes públicos y actos simbólicos como la lectura de sus nombres, espacios de memoria y acompañamiento a sus familias. Estas acciones buscan mantener presente el legado de quienes fallecieron, reconociendo el valor de cada historia y promoviendo la solidaridad y la reconstrucción emocional para la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.