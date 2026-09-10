Un mes después del terremoto que sacudió a Colombia, todavía aparecen historias que permiten dimensionar el dolor que dejó aquella tragedia. Una de ellas es la de José Fernando Patiño, periodista y presentador de televisión, quien viajó desde Bogotá hasta Cali con la esperanza de encontrar a su padre entre los escombros de un edificio que se vino abajo.

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El terremoto ocurrió el 10 de agosto de 2026 y tuvo una magnitud de 7,4. Su epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó, pero el movimiento se sintió con fuerza en diferentes departamentos del país y dejó una emergencia de grandes proporciones.

De acuerdo con el balance conocido después de la tragedia, 331 personas murieron, más de 4.500 resultaron heridas y alrededor de 466.000 fueron afectadas por el terremoto. En varias ciudades, especialmente en zonas donde había edificaciones vulnerables, se registraron daños y colapsos.

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En medio de ese panorama estuvo la historia de Patiño y su familia. Al conocer lo ocurrido, el periodista salió de Bogotá rumbo a Cali para buscar a su padre, Darío Patiño Rivera, quien se encontraba en el edificio que terminó reducido a escombros.

En una entrevista con el podcast ‘Vos podés’, Patiño recordó uno de los momentos más dolorosos de aquella búsqueda: la manera en que logró identificar a su padre entre los restos de la construcción.

Según relató, fue por sus pies. En medio de los escombros, aquella parte de su cuerpo le permitió reconocer a Darío Patiño Rivera y confirmar aquello que durante horas había querido evitar.

“Hay una persona en el lugar en el que yo estaba, me dicen que hay unas piernas, pero creemos que es de una persona afro o de una mujer, usted verá si quiere ver”, comenzó diciendo Patiño.

Y agregó: “Yo la esperanza la perdí desde que le vi los pies”.

Ante esto, un bombero ayudó a sacar el cuerpo para poder enterrarlo y despedirlo. No obstante, aseguró que momentos después una mujer encontró una maleta y se la entregó: era en la que estaban todas las fotos de su infancia, por lo que agradeció al cielo por ese regalo.

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El relato deja ver la dimensión personal de una tragedia que, más allá de las cifras oficiales, golpeó directamente a miles de familias. Para Patiño, el terremoto no solo significó observar la destrucción de una ciudad o cubrir una emergencia: significó regresar a Cali para buscar a su propio padre entre una montaña de concreto y encontrarlo allí.

Su testimonio también vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de algunas edificaciones y las vulnerabilidades que quedaron expuestas después del sismo. Cali fue una de las ciudades donde los efectos del terremoto dejaron imágenes de construcciones afectadas y personas buscando a familiares entre los restos.

A un mes de aquel 10 de agosto, las cifras ayudan a medir la magnitud de la emergencia, pero historias como la de José Fernando Patiño recuerdan que detrás de cada número hubo una familia esperando, buscando y enfrentando una pérdida que difícilmente puede resumirse en un balance.

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Para el periodista, aquella búsqueda terminó con la confirmación más dolorosa: su padre, Darío Patiño Rivera, estaba entre las víctimas que dejó el terremoto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.