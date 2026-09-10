Por: Blu Radio

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Fueron poco más de tres horas de debate en la plenaria del Senado de la República por la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por haberse ido de viaje familiar a Santa Marta, pocos días después del terremoto que sacudió al país. Aunque ya había ofrecido disculpas y las reiteró hoy.

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Aseguró que estuvo pendiente de sus tareas y que en los días previos había adelantado gestiones relacionadas con sus funciones; además, que algunas otras tareas también le corresponden a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la gerencia para la reconstrucción y otras entidades.

(Vea también: “Disculparme”: minvivienda volvió a referirse al viaje a Santa Marta luego del terremoto)

La senadora María Eugenia Londoño destacó que “reconocer los errores es una acción de grandeza”; sin embargo, para ella el asunto va más allá de una equivocación. “A usted le quedó grande el ministerio”, le recriminó mientras también reprochaba que el presidente Abelardo De La Espriella lo absolvió de responsabilidades por haber viajado durante el puente festivo.

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También aseguró que el presidente gastó 1.000 millones entre el 7 y el 24 de agosto en desplazamientos aéreos.

En contraste, el senador Gustavo Moreno defendió que lo ocurrido no era suficiente para citar a moción de censura y el senador Hernán Cadavid explicó que legalmente no se incumplió ninguna norma que sirviera como causal para que el ministro renunciara como lo pedía el petrismo.

Beltrán se notó tranquilo y aunque hubo desencuentros verbales en la plenaria, todo estuvo relativamente calmado hasta que el senador Jonathan Pulido Hernández, conocido en redes sociales como ‘Jota Pe Hernández’, habló de lo que considera la hipocresía de los citantes, es decir, los miembros de la bancada del Pacto Histórico.

La controversia

El senador Hernández fue directo a casos cuestionables de senadores del petrismo, aunque sin nombrarlos generó la polémica.

“¿Quieren crucificar a Jaime Andrés? ¿Quieren crucificar al ministro? Aquí están los clavos (y los mostró). Pero les pregunto, ¿quién lo va a crucificar? ¿El mismo que se emborrachó y la prendió contra la policía porque no le dejaban meter una prostituta menor de edad a un hotel? ¿O el que explotaba a los trabajadores y por 1.000.000 de pesos los ponía a lavar los pisos, a trapear, a vender fruta, a tender la caja, a hacer de todo? ¿O la que se subía a las tarimas con los criminales para presentarlos como trofeos? ¿Esos son los que van a crucificar a Jaime Andrés?”, dijo.

En esa línea, al arrancar su defensa, el ministro también destacó que no estaba en ninguna actividad ilegal o en condiciones cuestionables.

“Tengo que decirlas con franqueza. Es lamentable este hecho, pero lo que no lamento es que me hayan tomado una foto con mi esposa y con mis hijos, y no con unas prostitutas y borrachos en un lugar que no debía estar. Eso ustedes lo tienen que reconocer, porque la foto es con mi esposa al lado, la foto es con mis hijos sentados y la foto es con el celular trabajando con el equipo”, respondió Beltrán, lanzando dardos a funcionarios del gobierno anterior y por los señalamientos que se hicieron contra el ahora expresidente Gustavo Petro por sus conductas en algunos eventos y/o viajes.

Pero el tema lo resumió al unir su argumento con el inicio de la respuesta oficial frente a los cuestionamientos. “Lo que me parece curioso es que condenan la familia, pero hacen silencio ante las atrocidades que hacen ocultas o escondidas. Pero eso ya pasó. La preocupación real es cuántos días estuvo el ministro en Santa Marta. Pues, déjeme decirles a los samarios que van a tener el ministro que, con la ayuda de Dios, le va poner el agua que nadie le ha puesto a Santa Marta”, expresó.

Acciones del Gobierno

En cuanto a la línea de trabajo del Gobierno, detalló que se enfoca en la reconstrucción del país, articulación con los sectores privados y la búsqueda de recursos.

“No podemos satanizar a los privados, por el contrario, debemos apalancarnos en lo que hoy ellos pueden hacer para la reconstrucción del país (…) La orden que nos ha dado el presidente Abelardo De La Espriella es que las soluciones deben salir de los territorios y nosotros debemos respaldar con normatividad, desempolvar los proyectos que quedaron empantanados y en la búsqueda de recursos, porque la olla la dejaron raspada”, aseguró el ministro de Vivienda.

Sobre el punto de los recursos, detalló las cifras con las que cuentan para el año 2027, según las cuentas oficiales, por la gestión del gobierno anterior.

“Para el 2027 dejaron solo 700.000 millones de pesos en materia de inversión y solo en agua, proyectos de agua que que están engavetados, son casi 6 billones. Si hablamos de reconstrucción estamos hablando de casi cuatro billones que necesitamos para prender la máquina. ¿El reto cuál es? Buscar recursos dentro del gobierno nacional, pero también buscar fuentes de financiación como obras por impuestos, regalías y mecanismos donde las diferentes entidades internacionales puedan hacer un trabajo mancomunado”, especificó Beltrán.

Lo político

La votación de la moción de censura será el próximo martes a las 3:00 de la tarde y todo indica que solo tendrá respaldo de la bancada petrista, la cual tuvo 11 intervenciones de senadores y una réplica de Carolina Corcho. De los demás partidos intervinieron 12 voceros y solo Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, está en contra del ministro y también lo cuestionó por situaciones previas a su llegada a la cartera de vivienda.

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