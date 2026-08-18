El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, volvió a pronunciarse este martes sobre la polémica que generaron unas imágenes suyas en Santa Marta durante el fin de semana, mientras el país continúa atendiendo las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto.

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(Vea también: Moción de censura contra el ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán tras críticas por su gestión tras el terremoto en Colombia)

El funcionario comenzó su intervención con una disculpa dirigida a las familias que pudieron sentirse afectadas u ofendidas por las fotografías y videos que circularon en redes sociales. Beltrán reconoció que Colombia atraviesa un momento complejo por la emergencia y aseguró que entiende las molestias que provocaron las imágenes.

“Primero, yo creo que es importante manifestar a todas las personas que de alguna manera se sintieron ofendidas con las imágenes que, detrás de todo esto, no solamente hay el deseo de trabajar por el país, sino también el deseo de disculparme con todas las familias que se sintieron afectadas de una u otra manera”, indicó Beltrán.

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La controversia se originó luego de que se conocieran imágenes de Beltrán en Santa Marta durante el fin de semana. La situación generó cuestionamientos debido a que el Gobierno continúa con la atención de las zonas afectadas por el terremoto que golpeó diferentes regiones del país.

#ACTUALIDAD | El ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) se disculpó tras su viaje a Santa Marta durante este fin de semana y señaló que “no solamente hay el deseo de trabajar por el país, sino también el deseo de disculparme con todas las familias que se… pic.twitter.com/VykPobXvqO — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 19, 2026

Beltrán defendió su trabajo durante la emergencia

Aunque ofreció disculpas, el ministro también salió en defensa de la gestión que ha adelantado desde que comenzó la emergencia. Aseguró que su cartera no ha dejado de atender a las comunidades damnificadas y que los equipos del Ministerio de Vivienda permanecen en territorio.

“Pero la realidad es que nunca han estado abandonados”, afirmó Beltrán al referirse a las familias afectadas.

El funcionario explicó que desde el primer día de la emergencia el Ministerio ha participado en las estrategias desplegadas por el Gobierno para atender la situación y sostuvo que ha mantenido su compromiso con las comunidades que necesitan apoyo.

“Desde el primer día de la emergencia hasta hoy hemos estado en territorio, hemos estado trabajando, hemos estado convencidos de nuestra responsabilidad”, señaló.

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